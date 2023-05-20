Как можно использовать прошлогоднее повидло: идея простого десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как можно использовать прошлогоднее повидло: идея простого десерта

Уже совсем скоро созреет много свежих сладких плодов, из которых получится вкусная консервация. Но во многих погребах еще стоит прошлогоднее варенье. Поэтому его следует использовать именно сейчас. Можно сделать вкусное и очень простое печенье с повидлом.

Идея приготовления домашнего печенья с повидлом опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Выпекается она всего 20 минут.

Как можно использовать прошлогоднее повидло: идея простого десерта

Ингредиенты:

  • яйца – 1 шт
  • сахар – 50 г
  • щепотка соли
  • ванильный сахар
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  • сметана – 150 г
  • сливочное масло – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • мука – 300 г

Способ приготовления:

Как можно использовать прошлогоднее повидло: идея простого десерта

1. Взбиваем яйцо с сахаром, добавляем мягкое масло, сметану, ванильный сахар.

2. Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Как можно использовать прошлогоднее повидло: идея простого десерта

3. Оставляем на 30 минут в холодильнике.

4. Делаем небольшие шарики.

Как можно использовать прошлогоднее повидло: идея простого десерта

5. Заворачиваем повидло.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут.

Как можно использовать прошлогоднее повидло: идея простого десерта

7. Сверху посыпаем пудрой.

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