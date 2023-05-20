Уже совсем скоро созреет много свежих сладких плодов, из которых получится вкусная консервация. Но во многих погребах еще стоит прошлогоднее варенье. Поэтому его следует использовать именно сейчас. Можно сделать вкусное и очень простое печенье с повидлом.

Идея приготовления домашнего печенья с повидлом опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Выпекается она всего 20 минут.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт

сахар – 50 г

щепотка соли

ванильный сахар

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сметана – 150 г

сливочное масло – 100 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 300 г

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйцо с сахаром, добавляем мягкое масло, сметану, ванильный сахар.

2. Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

3. Оставляем на 30 минут в холодильнике.

4. Делаем небольшие шарики.

5. Заворачиваем повидло.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут.

7. Сверху посыпаем пудрой.

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