Как можно использовать прошлогоднее повидло: идея простого десерта
Уже совсем скоро созреет много свежих сладких плодов, из которых получится вкусная консервация. Но во многих погребах еще стоит прошлогоднее варенье. Поэтому его следует использовать именно сейчас. Можно сделать вкусное и очень простое печенье с повидлом.
Идея приготовления домашнего печенья с повидлом опубликована на странице фудблогера Татьяны Кучерковой (tatiana_kucherkova) в Instagram. Выпекается она всего 20 минут.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт
- сахар – 50 г
- щепотка соли
- ванильный сахар
- сметана – 150 г
- сливочное масло – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 300 г
Способ приготовления:
1. Взбиваем яйцо с сахаром, добавляем мягкое масло, сметану, ванильный сахар.
2. Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
3. Оставляем на 30 минут в холодильнике.
4. Делаем небольшие шарики.
5. Заворачиваем повидло.
6. Выпекаем при температуре 180 градусов 20 минут.
7. Сверху посыпаем пудрой.
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