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Как можно вкусно приготовить красную капусту: лучше салата
Красную капусту обычно используют для приготовления салатов. Но из этого овоща можно сделать полноценное блюдо. Нужно только сделать пикантный соус и вместе с ним запечь продукт.
Идея приготовления запеченной красной капусты со специями и медом опубликована на странице фудблогера Елены с ником foodstories.helen в Instagram. Можно подать даже на праздничный стол.
Ингредиенты:
- 1 маленький кочан капусты
- 1 ст.л. бальзамического уксуса
- 1 ст.л. кленового сиропа или меда
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1/3 ч.л. копченой паприки
- 1/4 ч.л. соли
- зелень петрушки или кинзы
- овечий мягкий творог по желанию
Способ приготовления:
1. Разрезать капусту на кусочки.
2. Смешать уксус, сироп или мед, оливковое масло, паприку, соль.
3. Смазать кусочки капусты.
4. Поставить капусту запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут.
5. Достать капусту.
6. Посыпать зеленью петрушки и сыром по желанию.
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