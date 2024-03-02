Красную капусту обычно используют для приготовления салатов. Но из этого овоща можно сделать полноценное блюдо. Нужно только сделать пикантный соус и вместе с ним запечь продукт.

Идея приготовления запеченной красной капусты со специями и медом опубликована на странице фудблогера Елены с ником foodstories.helen в Instagram. Можно подать даже на праздничный стол.

Ингредиенты:

1 маленький кочан капусты

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1 ст.л. бальзамического уксуса

1 ст.л. кленового сиропа или меда

3 ст.л. оливкового масла

1/3 ч.л. копченой паприки

1/4 ч.л. соли

зелень петрушки или кинзы

овечий мягкий творог по желанию

Способ приготовления:

1. Разрезать капусту на кусочки.

2. Смешать уксус, сироп или мед, оливковое масло, паприку, соль.

3. Смазать кусочки капусты.

4. Поставить капусту запекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 45 минут.

5. Достать капусту.

6. Посыпать зеленью петрушки и сыром по желанию.

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