Как мы портим еду при приготовлении и делаем ее вредной – диетолог назвала ошибки

Осень – самое лучше время для употребления сезонных фруктов и овощей, которые сейчас как раз самые полезные и так необходимы организму. Их лучше всего есть, конечно же, исключительно в сыром виде, чтобы получить достаточное количество витаминов и пользы. Ведь часто при термической обработке большинство овощей, ягод и фруктов теряют полезные свойства.

Диетолог Людмила Паламарчук в Facebook рассказала, как правильно готовить и есть овощи, фрукты и ягоды, чтобы получить максимум пользы и назвала самые опасные способы приготовления продуктов, которые их сделают не только неполезными, но еще и вредными.

Овощи

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Диетолог отметила, что овощи можно запекать, но только не жарить.

"Овощи мы ценим за клетчатку, минералы витамины и их диетичность. Наслаждайтесь свежими салатами, овощными супами, тушеными овощами, запекайте их в духовке. Но не жарьте, тем более до коричневой корочки, потому что вместо пользы получите канцерогены и трансжиры", – добавила Паламарчук.

Ягоды

По поводу ягод эксперт заявила, что это концентрат пищи и наесться ягодами на весь год – настоящая иллюзия.

"Лучше в сезон съедать ежедневно по горсти микс-ягод, а также можно заморозить, чтобы можно было употреблять их круглый год без перерыва. Но не варить компот!", – добавила диетолог.

Фрукты

Касаемо фруктов, диетолог предостерегла, что норма – съедать за день 1-2 фрукта, но не больше, ведь они содержат фруктозу, которая в избыточном количестве вызывает жировое перерождение печени и даже повышение холестерина.

Поверьте, 1-2 фрукты на день – вполне достаточно, а вот больше – вредно.

Крупы

Диетолог отметила, что крупы ценны своей внешней оболочкой, так как именно в ней находится ценная для нашей микробиоты клетчатка, а также минералы и витамины.

Выбирайте цельнозерновые крупы: плющеную овсянку, нешлифованный рис, булгур, перловку, пшено

Эксперт добавила, что не следует выбирать крупы с низкой питательной ценностью: манную, хлопья быстрого приготовления, шарики, кускус, потому что ценности там нет.

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