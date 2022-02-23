Как натереть чеснок и не запачкать при этом терку: лайфхак на все случаи жизни

Часто для приготовления некоторых блюд нужно измельчить чеснок с помощью терки. Это, пожалуй, самый неприятный момент. Потому что меленькие дырочки в терке очень забиваются, а отмыть их потом просто нереально. К счастью, существует одна хитрость, которая значительно упрощает весь этот процесс.

Редакция FoodOboz подобрала для вас лайфхак, который поможет натереть чеснок и не запачкать при этом терку. Идея опубликована в блоге о полезных советах shilca69 в Instagram.

В блоге советуют предварительно натянуть терку пищевой пленкой. Таким образом, весь чеснок останется на пленке, а терку даже мыть не придется.

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Такой лайфхак обязательно пригодится в том случае, когда будете готовить популярную закуску гуакамоле. Классическим рецептом закуски поделилось издание Downshiftology.

Ингредиенты:

Авокадо

Сок лайма

Лук

Помидоры

Кинза

Халапеньо

Чеснок

Соль

Способ приготовления:

1. Очистить авокадо от кожуры и сердцевины. Размять с помощью вилки.

2. Измельчить помидоры, чеснок и лук.

3. Смешать мякоть авокадо и овощи. Налить свежевыжатый сок лайма.

4. Добавить специи.

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