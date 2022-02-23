Как натереть чеснок и не запачкать при этом терку: лайфхак на все случаи жизни
Часто для приготовления некоторых блюд нужно измельчить чеснок с помощью терки. Это, пожалуй, самый неприятный момент. Потому что меленькие дырочки в терке очень забиваются, а отмыть их потом просто нереально. К счастью, существует одна хитрость, которая значительно упрощает весь этот процесс.
Редакция FoodOboz подобрала для вас лайфхак, который поможет натереть чеснок и не запачкать при этом терку. Идея опубликована в блоге о полезных советах shilca69 в Instagram.
В блоге советуют предварительно натянуть терку пищевой пленкой. Таким образом, весь чеснок останется на пленке, а терку даже мыть не придется.
Такой лайфхак обязательно пригодится в том случае, когда будете готовить популярную закуску гуакамоле. Классическим рецептом закуски поделилось издание Downshiftology.
Ингредиенты:
Авокадо
Сок лайма
Лук
Помидоры
Кинза
Халапеньо
Чеснок
Соль
Способ приготовления:
1. Очистить авокадо от кожуры и сердцевины. Размять с помощью вилки.
2. Измельчить помидоры, чеснок и лук.
3. Смешать мякоть авокадо и овощи. Налить свежевыжатый сок лайма.
4. Добавить специи.
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