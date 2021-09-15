Как навести порядок в холодильнике – 5 незаменимых вещей, которые избавят от хаоса

Очень часто продукты в холодильнике занимают очень много места и этим делают там просто хаос, при том, что и выбросить их нельзя. Что же делать, чтобы все упорядочить и выкроить еще свободное место? Все элементарно – приобрести или сделать самостоятельно вспомогательные гаджеты для продуктов.

Редакция FoodOboz делится с вами 5 самыми необходимыми помощниками для холодильника, которые помогут преодолеть беспорядок.

1. Набор ящиков для хранения

Здесь вы с легкостью сможете хранить разные продукты – от яиц до молока, кетчупа.

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2. Компактный держатель для йогурта

Этот гаджет поможет вам не класть йогурты друг на друга, а просто нужно вставить их в этот органайзер, который сделает их более доступными и сэкономит вам место.

3. Вкладыши для свежести

Это небольшие куски ткани, которые помогут сохранить подольше свежеть продуктов, особенно это касается овощей и фруктов.

4. Герметичный контейнер для мясных деликатесов

Это самая необходимая вещь, которая поможет сохранить свежеть мяса, а соответственно сделаем его безопасным. К тому же герметичный контейнер уменьшит воздействие влаги и сохранит аромат мяса.

5. Многоразовые пакеты

В них можно хранить фрукты и овощи в любом виде, к тому же они экологически чистые. Важно, что их легко разместить в холодильнике благодаря своей отдельно стоящей конструкции.

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