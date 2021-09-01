Как не испортить мясо для шашлыка: самые распространенные ошибки
В кулинарном мире существует несколько прожарок мяса:
Blue (сырое)
Rare (с кровью)
Medium (средне прожаренное)
Welldone (прожаренное)
Для каждого блюда свой индивидуальный подход. Сегодня редакция FoodOboz расскажет о секретах приготовления мяса для шашлыка, чтобы он получился действительно вкусным.
Шеф-повар Микаэль Ароянзан поделился рецептом правильного шашлыка идеальной прожарки в шоу завтрак с 1 + 1.
Эксперт отметил три основные ошибки, которые портят вкус шашлыка:
Кислые маринады
Куски неодинаковых размеров
Неправильная проверка на готовность
Рецепт шашлыка от Микаэля Ароянзана
Ингредиенты:
Свинина – 1 кг
Масло – 30 мл
Лук – 4 шт
Черный молотый перец – по вкусу
Реган – по вкусу
Соль – по вкусу
Копченая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
Мясо нарезаем крупными кусками. Правильно нарезанный кусок мяса помещается в ладонь – именно такой размер прожаривается равномерно.
Нарезанное мясо посолить, добавить специи: перец, соль, паприку, реган и масло. Масло ускоряет процесс маринования и шашлык можно жарить уже через два часа.
Все продукты тщательно перемешиваем и оставляем на два часа.
Через два часа, нанизаный на шампуры шашлык можно жарить, когда угли в мангале перегорят и будут серого цвета.
Для того, чтобы определить готовность шашлыка надо сделать небольшие разрезы на последнем куске. Если сукровици не будет – мясо готово и его можно снимать с огня.
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