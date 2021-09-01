Как не испортить мясо для шашлыка: самые распространенные ошибки

В кулинарном мире существует несколько прожарок мяса:

Blue (сырое)

Rare (с кровью)

Medium (средне прожаренное)

Welldone (прожаренное)

Для каждого блюда свой индивидуальный подход. Сегодня редакция FoodOboz расскажет о секретах приготовления мяса для шашлыка, чтобы он получился действительно вкусным.

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Шеф-повар Микаэль Ароянзан поделился рецептом правильного шашлыка идеальной прожарки в шоу завтрак с 1 + 1.

Эксперт отметил три основные ошибки, которые портят вкус шашлыка:

Кислые маринады

Куски неодинаковых размеров

Неправильная проверка на готовность

Рецепт шашлыка от Микаэля Ароянзана

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг

Масло – 30 мл

Лук – 4 шт

Черный молотый перец – по вкусу

Реган – по вкусу

Соль – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Мясо нарезаем крупными кусками. Правильно нарезанный кусок мяса помещается в ладонь – именно такой размер прожаривается равномерно. Нарезанное мясо посолить, добавить специи: перец, соль, паприку, реган и масло. Масло ускоряет процесс маринования и шашлык можно жарить уже через два часа. Все продукты тщательно перемешиваем и оставляем на два часа. Через два часа, нанизаный на шампуры шашлык можно жарить, когда угли в мангале перегорят и будут серого цвета.

Для того, чтобы определить готовность шашлыка надо сделать небольшие разрезы на последнем куске. Если сукровици не будет – мясо готово и его можно снимать с огня.

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