Как не испортить опята: правильная подготовка грибов

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как не испортить опята: правильная подготовка грибов

Сезон грибов в самом разгаре. Особенно много в лесу опят. Их достаточно легко собирать и отличать: коричневая гладкая шляпка, тонкая ножка и приятный грибной аромат. Опята вкусно подавать как самостоятельное блюдо или как ингредиент в салате или супе. Но такие грибы можно испортить, если неправильно подготовить.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами правильной заморозки, варки и маринования грибов опят.

Как подготовить опята для жарки, замораживания и маринования

Опята вареные и со сметаной

  1. Грибы надо перебрать от мусора и хорошо промыть в большом количестве воды.

  2. Грибы разных размеров стоит варить отдельно: мелкие лучше мариновать, а большие – жарить.

  3. Маленькие отвариваются 15-20 минут. Во время варки к грибам маленького размера не стоит добавлять специи, ведь потом продукт будет мариноваться.

  4. Крупные опята требуют больше времени для того, чтобы свариться – 30-40 минут.

  5. Для заморозки нарезанные грибы можно положить порционно в полиэтиленовые пакеты. Потом их будет оченҗ удобно использовать для различных блюд.

  6. Отвар выливать не стоит – его можно процедить, разлить в бутылки и использовать как бульон. Он имеет насыщенный аромат, подойдет для супов и соусов.

Маринованные опята на зиму

Маринованные опята
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Ингредиенты

  • вода – 800 г

  • уксус – 100 г

  • соль – 1 ст.л

  • сахар – 1 ч.л

  • перец черный горошек и душистый – по 5 горошин

  • укроп – по вкусу

  • чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

  1. Опята отварить до готовности в подсоленной воде, воду слить.

  2. Разложить опята в банки.

  3. Приготовить маринад, вскипятить его. В конце добавить уксус.

  4. Залить опята горячим маринадом, чтобы жидкость полностью покрыла грибы.

  5. Банки накрыть крышками, закатать. Перевернуть и накрыть теплым одеялом до остывания. Хранить в темном, прохладном месте.

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