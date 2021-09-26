Как не испортить опята: правильная подготовка грибов

Сезон грибов в самом разгаре. Особенно много в лесу опят. Их достаточно легко собирать и отличать: коричневая гладкая шляпка, тонкая ножка и приятный грибной аромат. Опята вкусно подавать как самостоятельное блюдо или как ингредиент в салате или супе. Но такие грибы можно испортить, если неправильно подготовить.

Сегодня редакция FoodOboz делится советами правильной заморозки, варки и маринования грибов опят.

Как подготовить опята для жарки, замораживания и маринования

Грибы надо перебрать от мусора и хорошо промыть в большом количестве воды. Грибы разных размеров стоит варить отдельно: мелкие лучше мариновать, а большие – жарить. Маленькие отвариваются 15-20 минут. Во время варки к грибам маленького размера не стоит добавлять специи, ведь потом продукт будет мариноваться. Крупные опята требуют больше времени для того, чтобы свариться – 30-40 минут. Для заморозки нарезанные грибы можно положить порционно в полиэтиленовые пакеты. Потом их будет оченҗ удобно использовать для различных блюд. Отвар выливать не стоит – его можно процедить, разлить в бутылки и использовать как бульон. Он имеет насыщенный аромат, подойдет для супов и соусов.

Маринованные опята на зиму

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Ингредиенты

вода – 800 г

уксус – 100 г

соль – 1 ст.л

сахар – 1 ч.л

перец черный горошек и душистый – по 5 горошин

укроп – по вкусу

чеснок – 2-3 зубчика

Способ приготовления:

Опята отварить до готовности в подсоленной воде, воду слить. Разложить опята в банки. Приготовить маринад, вскипятить его. В конце добавить уксус. Залить опята горячим маринадом, чтобы жидкость полностью покрыла грибы. Банки накрыть крышками, закатать. Перевернуть и накрыть теплым одеялом до остывания. Хранить в темном, прохладном месте.

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