Как не испортить опята: правильная подготовка грибов
Сезон грибов в самом разгаре. Особенно много в лесу опят. Их достаточно легко собирать и отличать: коричневая гладкая шляпка, тонкая ножка и приятный грибной аромат. Опята вкусно подавать как самостоятельное блюдо или как ингредиент в салате или супе. Но такие грибы можно испортить, если неправильно подготовить.
Сегодня редакция FoodOboz делится советами правильной заморозки, варки и маринования грибов опят.
Как подготовить опята для жарки, замораживания и маринования
Грибы надо перебрать от мусора и хорошо промыть в большом количестве воды.
Грибы разных размеров стоит варить отдельно: мелкие лучше мариновать, а большие – жарить.
Маленькие отвариваются 15-20 минут. Во время варки к грибам маленького размера не стоит добавлять специи, ведь потом продукт будет мариноваться.
Крупные опята требуют больше времени для того, чтобы свариться – 30-40 минут.
Для заморозки нарезанные грибы можно положить порционно в полиэтиленовые пакеты. Потом их будет оченҗ удобно использовать для различных блюд.
Отвар выливать не стоит – его можно процедить, разлить в бутылки и использовать как бульон. Он имеет насыщенный аромат, подойдет для супов и соусов.
Маринованные опята на зиму
Ингредиенты
вода – 800 г
уксус – 100 г
соль – 1 ст.л
сахар – 1 ч.л
перец черный горошек и душистый – по 5 горошин
укроп – по вкусу
чеснок – 2-3 зубчика
Способ приготовления:
Опята отварить до готовности в подсоленной воде, воду слить.
Разложить опята в банки.
Приготовить маринад, вскипятить его. В конце добавить уксус.
Залить опята горячим маринадом, чтобы жидкость полностью покрыла грибы.
Банки накрыть крышками, закатать. Перевернуть и накрыть теплым одеялом до остывания. Хранить в темном, прохладном месте.
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