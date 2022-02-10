Как небанально приготовить картофель с сыром: блюдо из 5 ингредиентов

Если вареный, жареный или запеченный картофель вам уже очень приелся, то самое время приготовить его по-новому. Картофельные чизкейки с творогом и твердым сыром – это ни что иное, как шедевр, который готовится на основе картофельного пюре и творога. Из полученного теста формируют небольшие прямоугольные палочки, в которые заворачивают твердый сыр.

Рецептом картофельных чизкейков с сыром поделился фудблогер Алексей Крючков (kruchkov_) в Tik-Tok.

Ингредиенты:

картофель – 297 г

кисломолочный творог – 200 г

яйца – 1 шт

мука – 80 г

соль – 1\2 ч. л.

сушеный чеснок – 1\2 ч. л.

твердый сыр

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Способ приготовления:

1. Картофель почистить и отварить. Размять в пюре.

2. Отдельно смешать кисломолочный творог, яйце, соль и чеснок.

3. Смешать творожную массу с пюре.

4. Просеять муку и замесить тесто.

5. Разделить тесто на 8 одинаковых частей, из каждой сформировать шарик.

6. В каждый шарик завернуть кусок твердого сыра и сформировать палочки прямоугольной формы.

7. Пожарить с обеих сторон.

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