Как небанально приготовить картофель с сыром: блюдо из 5 ингредиентов
Если вареный, жареный или запеченный картофель вам уже очень приелся, то самое время приготовить его по-новому. Картофельные чизкейки с творогом и твердым сыром – это ни что иное, как шедевр, который готовится на основе картофельного пюре и творога. Из полученного теста формируют небольшие прямоугольные палочки, в которые заворачивают твердый сыр.
Рецептом картофельных чизкейков с сыром поделился фудблогер Алексей Крючков (kruchkov_) в Tik-Tok.
Ингредиенты:
картофель – 297 г
кисломолочный творог – 200 г
яйца – 1 шт
мука – 80 г
соль – 1\2 ч. л.
сушеный чеснок – 1\2 ч. л.
твердый сыр
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и отварить. Размять в пюре.
2. Отдельно смешать кисломолочный творог, яйце, соль и чеснок.
3. Смешать творожную массу с пюре.
4. Просеять муку и замесить тесто.
5. Разделить тесто на 8 одинаковых частей, из каждой сформировать шарик.
6. В каждый шарик завернуть кусок твердого сыра и сформировать палочки прямоугольной формы.
7. Пожарить с обеих сторон.
@kruchkov_
Картофельные чизкейки заказывали?♬ оригинальный звук – Алексей Крючков
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить изысканный ужин из картофеля.