Как нельзя готовить блины: самые распространенные ошибки, из-за которых блюдо не получается

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Как нельзя готовить блины: самые распространенные ошибки, из-за которых блюдо не получается

Приготовление блинов – это задача, которая выходит далеко не у всех. Изделия часто рвутся, распадаются, получаются сухими. У всех этих явлений много причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают во время приготовления популярного блюда. Если следовать следующим советам – блины получатся очень нежными, эластичными и мягкими.

Как нельзя готовить блины: самые распространенные ошибки, из-за которых блюдо не получается

Слишком густое или жидкое тесто

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Тесто на блины должно быть однородным и очень плавно растекаться по сковороде. Чтобы консистенция получилась именно такой – нужно приготовить массу в соотношении 2:3. Если у вас 2 стакана муки – молока должно быть 3 стакана.

Приготовление блинов без кислых компонентов

Как нельзя готовить блины: самые распространенные ошибки, из-за которых блюдо не получается

Именно из-за этой ошибки после охлаждения блины становятся сухими и жесткими по вкусу. Во время приготовления следует добавить совсем немного кефира или простокваши. Тогда изделия долго будут оставаться эластичными.

Слишком мало яиц или приготовление блинов сразу

Как нельзя готовить блины: самые распространенные ошибки, из-за которых блюдо не получается

Если вы допустите эти ошибки – тесто будет рваться. Именно яйца придают массе мягкость и эластичность. Если их недостаточно – целым блин не получится. К тому же, после замешивания, тесто нужно оставить хотя бы на 20 минут, чтобы оно настоялось.

Хранение блинов на открытом воздухе

Как нельзя готовить блины: самые распространенные ошибки, из-за которых блюдо не получается

Именно поэтому края блинов засыхают и крошатся. Поэтому изделия нужно сверху накрыть крышкой или тарелкой.

Недостаточно горячая сковорода

Как нельзя готовить блины: самые распространенные ошибки, из-за которых блюдо не получается

Для того, чтобы блины равномерно и быстро пропеклись, жарить их нужно только на хорошо разогретой сковороде.

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