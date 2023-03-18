Приготовление блинов – это задача, которая выходит далеко не у всех. Изделия часто рвутся, распадаются, получаются сухими. У всех этих явлений много причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают во время приготовления популярного блюда. Если следовать следующим советам – блины получатся очень нежными, эластичными и мягкими.

Слишком густое или жидкое тесто

Видео дня

Тесто на блины должно быть однородным и очень плавно растекаться по сковороде. Чтобы консистенция получилась именно такой – нужно приготовить массу в соотношении 2:3. Если у вас 2 стакана муки – молока должно быть 3 стакана.

Приготовление блинов без кислых компонентов

Именно из-за этой ошибки после охлаждения блины становятся сухими и жесткими по вкусу. Во время приготовления следует добавить совсем немного кефира или простокваши. Тогда изделия долго будут оставаться эластичными.

Слишком мало яиц или приготовление блинов сразу

Если вы допустите эти ошибки – тесто будет рваться. Именно яйца придают массе мягкость и эластичность. Если их недостаточно – целым блин не получится. К тому же, после замешивания, тесто нужно оставить хотя бы на 20 минут, чтобы оно настоялось.

Хранение блинов на открытом воздухе

Именно поэтому края блинов засыхают и крошатся. Поэтому изделия нужно сверху накрыть крышкой или тарелкой.

Недостаточно горячая сковорода

Для того, чтобы блины равномерно и быстро пропеклись, жарить их нужно только на хорошо разогретой сковороде.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: