Без голубцев трудно представить какое-либо украинское застолье. Но даже у опытных хозяек часто возникают проблемы с этим блюдом: фарш выходит очень сухим, капуста раскручивается и не держит форму. Чтобы этого не происходило, нужно изменить технологию.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении голубцов. Они встречаются абсолютно на всех этапах.

Неправильное приготовление капусты

Капуста должна держать форму и хорошо скручиваться, чтобы фарш не распадался. Но часто капуста просто рвется. Все потому, что вы ее перепарили. Доставать листья нужно сразу, когда они начинают отсоединяться от кочана и становятся прозрачными. А для того, чтобы листья не рвались, в воду можно добавить немного уксуса.

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Сухое мясо

Голубцы должны быть сочными. Поэтому фарш нельзя делать только из курицы. Лучше всего соединить свинину с говядиной. Курица или индейка могут быть дополнительными ингредиентами.

Добавление сырого риса

Если вы просто заливаете рис водой, даете ему разбухнуть и сразу смешиваете с фаршем – это большая ошибка. Крупа начинает впитывать сок из других компонентов, а это портит вкус. Поэтому рис нужно проварить после закипания примерно 7-8 минут. И когда жидкость стечет – можно добавлять в фарш.

Горячие овощи

Для сочности голубцов в фарш часто добавляют тушеные овощи. Но нужно помнить, что их обязательно нужно охладить и только потом совмещать с мясом. Иначе вкус начинки испортится.

Неправильная посуда

Голубцы должны хорошо протушиться. А это может произойти только в кастрюле с толстым дном. Если же вы выберете неподходящую посуду – блюдо может прилипнуть ко дну и не будет сочным.

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