Как нельзя готовить картофельное пюре: самые распространенные ошибки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,5 т.
Как нельзя готовить картофельное пюре: самые распространенные ошибки

Нежное, воздушное и ароматное картофельное пюре – неотьемлемое блюдо на каждом праздничном столе. Но с приготовлением такого гарнира часто возникают проблемы. Масса становится серой и резиновой, теряет сливочную текстуру. У такого явления есть много причин.

Редакция FoodOboz расскажет, как не стоит готовить картофельное пюре. Многие из этих ошибок часто допускают даже опытные хозяйки.

Как нельзя готовить картофельное пюре: самые распространенные ошибки

Не тот сорт

Далеко не весь картофель подходит для приготовления пюре. Некоторые виды можно только жарить или запекать. А для отваривания лучшими являются именно желтые сорта. Чтобы вы не добавляли – пюре из красного картофеля не будет иметь сливочную консистенцию.

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Приготовление без соли

Соль нужно добавлять именно в воду. Крахмал, который есть в картофеле, отлично поглощает воду и ваше блюдо будет иметь идеальный вкус.

Как нельзя готовить картофельное пюре: самые распространенные ошибки

Выкладывание картофеля в кипящую воду.

Чтобы картофель сварился равномерно, имел приятную текстуру и вкус – его нужно класть только в холодную воду. Если сделать по-другому – внутри овощ точно будет сырым.

Приготовление пюре без промывки картофеля.

Как нельзя готовить картофельное пюре: самые распространенные ошибки

Картофельный отвар очень мутный. И его остатки оседают на картофеле. Поэтому очень важно промыть готовый овощ перед тем, как переминать его в пюре.

Вливание холодных масла и молока

Именно эта ошибка способствует тому, что пюре имеет неприятный серый цвет. Поэтому молоко и масло заранее нужно достать из холодильника.

Очень активно переминание картофеля

Как нельзя готовить картофельное пюре: самые распространенные ошибки

Очень важно не переусердствовать. Пюре должно быть пышным и держать форму. Блендер для этого дела точно не подойдет. А лучше всего справится именно толкушка.

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