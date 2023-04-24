Нежное, воздушное и ароматное картофельное пюре – неотьемлемое блюдо на каждом праздничном столе. Но с приготовлением такого гарнира часто возникают проблемы. Масса становится серой и резиновой, теряет сливочную текстуру. У такого явления есть много причин.

Редакция FoodOboz расскажет, как не стоит готовить картофельное пюре. Многие из этих ошибок часто допускают даже опытные хозяйки.

Не тот сорт

Далеко не весь картофель подходит для приготовления пюре. Некоторые виды можно только жарить или запекать. А для отваривания лучшими являются именно желтые сорта. Чтобы вы не добавляли – пюре из красного картофеля не будет иметь сливочную консистенцию.

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Приготовление без соли

Соль нужно добавлять именно в воду. Крахмал, который есть в картофеле, отлично поглощает воду и ваше блюдо будет иметь идеальный вкус.

Выкладывание картофеля в кипящую воду.

Чтобы картофель сварился равномерно, имел приятную текстуру и вкус – его нужно класть только в холодную воду. Если сделать по-другому – внутри овощ точно будет сырым.

Приготовление пюре без промывки картофеля.

Картофельный отвар очень мутный. И его остатки оседают на картофеле. Поэтому очень важно промыть готовый овощ перед тем, как переминать его в пюре.

Вливание холодных масла и молока

Именно эта ошибка способствует тому, что пюре имеет неприятный серый цвет. Поэтому молоко и масло заранее нужно достать из холодильника.

Очень активно переминание картофеля

Очень важно не переусердствовать. Пюре должно быть пышным и держать форму. Блендер для этого дела точно не подойдет. А лучше всего справится именно толкушка.

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