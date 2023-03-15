Даже при приготовлении обычного картофеля могут возникнуть проблемы. Овощ очень разваривается или получается сухим, что просто невозможно проглотить. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых частых ошибках, которые допускаются многими людьми во время приготовления картофеля. Очень важен каждый этап: от очищения – до самого отваривания.

Срезание грубого слоя кожуры

Тоненько срезать кожуру с картофеля нужно не только в целях экономии, но и для сохранения пользы. Дело в том, что все питательные вещества находятся под кожурой. А если вы отвариваете картофель в мундире – такой вариант самый полезный.

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Приготовление картофеля сразу после чистки

После очищения картофель нужно положить в холодную воду и оставить его там на время. Из овощей выйдут все нитраты, а также избыток крахмала. Пюре получится пышным, нежным и при этом менее калорийным.

Не менять воду

После замачивания воду обязательно нужно слить, а отваривать овощ уже в чистой. Но перед тем, как класть продукт в воду, ее нужно довести до кипения. Только так сохранятся все полезные компоненты.

Добавление соли сразу

Картофель останется целым и будет мягким, если посолить его в конце приготовления.

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