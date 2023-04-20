Во время приготовления домашних котлет у многих хозяек возникают проблемы. Изделия распадаются, горят, засушиваются и становятся слишком жирными. Все это из-за неправильной технологии.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении мясных котлет. И больше всего их именно на этапе замешивания фарша.

Слишком жидкий фарш

Зачастую фарш для котлет получаются жидким и, в результате, изделия разваливаются. Все потому, что вы добавили много молока или хлеба. Спасти ситуацию может мука или крахмал. Но, чтобы этого избежать, следует добавить все компоненты постепенно, чтобы регулировать консистенцию.

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Недостаточно разогретая сковорода

Если положить котлеты на холодную сковородку – они развалятся и прилипнут. К тому же, станут очень жирными. Очень важно разогреть сковороду до максимальной температуры. Именно так образуется приятная золотистая корочка и котлеты будут сочными.

Отражение фарша

Очень часто, перед формировкой котлет, фарш хорошо отбивают. Якобы масса наполняется воздухом и лучше склеивается. Но это уместно в случае с люля-кебабом. Обычные котлеты начнут розваливатся после таких действий.

Жарка котлет сразу после замешивания фарша

Если сразу начать жарить котлеты – они получатся очень сухими. Готовый фарш нужно оставить на несколько часов в холодильнике. Затем жарить по 2 минуты с каждой стороны и еще 4-5 минут под крышкой.

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