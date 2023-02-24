Куриное мясо очень нежное и диетическое. Но часто оно получается достаточно сухим и жестким. У такого явления есть много причин.

О них расскажет редакция FoodOboz.

Некачественное мясо

Именно качество продукта в первую очередь влияет на вкус блюда. Курица не должна иметь выраженного запаха, быть слишком бледной или желтой. После покупки продукт нужно сразу положить в холодильник. Если вы будете готовить блюдо птицы позже – поместите в морозилку. А размораживать и замораживать мясо можно только один раз.

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Неправильное размораживание

Просто оставить мясо на столе – это неправильное решение. В таком случае на курице образуется много бактерий. После микроволновки произойдет то же самое. Начать размораживать курицу нужно еще с вечера. Для этого ее нужно просто положить в холодильник на ночь. Затем в течение суток нужно из нее что-нибудь приготовить.

Промывание сырой курицы

Промывание сырой курицы сделает мясо вредным, ведь бактерии будут только размножаться. Также очень важно, чтобы для обработки продукта были отдельные нож и ножик. Сырая птица не должна контактировать с другими продуктами.

Приготовление курицы на высоких температурах

Курица станет сухой и ожесточенной, если готовить ее на высоком огне. После закипания температура должна быть не больше 85 градусов. Воды должно быть столько, чтобы она покрывала мясо. Крышка должна быть чуть-чуть открытой, а огонь едва заметен.

Жарение курицы вместе с овощами

Овощи убирают весь сок из мяса себе. Поэтому курица получится сухой. Лучше готовить птицу отдельно, а именно – пожарить.

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