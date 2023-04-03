Испортить курицу гораздо проще, чем кажется. Этот продукт даже можно сделать вредным, если совершить несколько необдуманных действий. А самое главное, что делает это почти каждая хозяйка.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении курицы. А также о том, почему купленную курицу не следует использовать для супа.

Промывка курицы перед приготовлением

Если курицу просто промыть под струей воды, все бактерии, которые есть на мясе, не смоются, а будут просто распространяться по всем поверхностям. Это чревато заражением сальмонеллой. Лучше всего просто промокнуть курицу бумажным полотенцем.

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Неразогретая сковорода

Именно из-за такой ошибки курица прилипает к сковороде и горит. Сначала очень хорошо нужно разогреть саму сковороду, затем растительное масло. И только после этого выкладывать мясо.

Приготовление бульона из магазинной птицы

Курица, которая продается в магазине – это бройлер. Такое мясо можно запекать, жарить, тушить, но для бульона оно не подходит – нужного навара не получится. Поэтому для супа лучше всего купить домашнюю курицу на рынке.

Приготовление курицы в первом бульоне

Именно в первом бульоне скапливаются все бактерии. Поэтому, когда вода начинает кипеть – ее сразу нужно слить и добавить новую, чистую. Далее продолжать варить суп обычным способом.

Размораживание курицы в микроволновке

В микроволновке очень неравномерно распределяется температура. В результате – с одной стороны, продукт будет покрыт льдом, а с другой – частично приготовится. А если залить курицу горячей водой – есть риск распространения бактерий. Поэтому самый лучший вариант – положить мясо в миску и залить холодной водой.

Приготовление курицы сразу из холодильника.

Именно это заблуждение делает мясо жестким после приготовления. Курицу нужно оставить на несколько минут при комнатной температуре. Так она адаптируется и получится очень сочной потом.

Заморозка курицы повторно

Мясо, которое замораживалось несколько раз, вкусным не будет никогда. Если вы уже достали курицу из морозильной камеры – готовьте ее всю. Можно часть оставить на следующий день.

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