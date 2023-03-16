Мясо – это продукт, который требует особой технологии приготовления. И если его не соблюдать – блюдо будет испорчено. Очень важно еще перед жаркой или отвариванием подготовить мясо.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают многие во время приготовления такого продукта. От этапа размораживания – до жарки.

Разрезаете мясо сразу после морозильной камеры

После того, как вы достали мясо, ему нужно дать время на размораживание. Поэтому следует оставить мясо в холодильнике на 5-15 минут. Таким образом, сок распределится умеренно и продукт будет вкусным.

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Приготовленное мясо на тарелке после сырого

На сыром мясе могут распространяться бактерии. Поэтому тарелку после него нужно очень хорошо вымыть и только потом выкладывать приготовленный продукт.

Технология, которая не подходит для выбранного мяса

Технология приготовления зависит от того, какое у вас мясо: курица, свинина, говядина. Мягче мясо готовится быстрее, жестче – дольше.

Малое количество специй

Очень важно использовать специи при приготовлении мяса – продукт станет насыщенным и сочным. Можно посолить перед жаркой или отвариванием и оставить на время мариноваться.

Не разогретая сковорода

Если вы положите мясо на холодную сковородку – оно просто прилипнет. К тому же, масло тоже нужно хорошо нагреть.

Неправильная нарезка мяса

Очень важно нарезать мясо поперек волокон. Таким образом оно будет держать форму, а также равномерно прожарится.

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