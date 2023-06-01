Вкусный омлет должен получиться золотистым и пышным. Но очень часто масса просто горит и становится больше похожа на блинчик. Все это из-за нескольких ошибок, которые часто допускают во время приготовления блюда.

Редакция FoodOboz расскажет, что может испортить ваш омлет. Если вы придерживаетесь этих рекомендаций – сможете сделать качественное и вкусное блюдо.

Ошибки, из-за которых омлет не получается:

1. Вы выбрали слишком широкую посуду. В таком случае омлет не будет пышным, а больше похож на блинчик.

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2. Вы слишком разогрели сковородку. Омлет будет очень быстро жариться и станет сухим. Пышным такое блюдо не будет.

3. Нельзя упустить тот момент, когда омлет максимально пышный и имеет приятный цвет. В это время нужно забрать сковороду из огня. Если блюдо передержать – оно станет плоским и подгорит.

4. Взбивание яиц миксером. Если использовать такой метод приготовления – появляется пена. Поэтому замешивать массу нужно венчиком.

5. Сразу перекладывание омлета на тарелку после приготовления. На поверхности омлета часто появляются пузырьки. Их следует убрать еще на сковородке. Поэтому понаблюдайте за омлетом еще несколько минут.

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