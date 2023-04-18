Идеальный омлет должен быть пышным, сочным и нежным. Но, часто, он больше похож на плоский блинчик. Или вообще рвется. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении омлета. Из-за этих действий продукт просто портится.

Несоблюдение пропорций

Следует четко рассчитать количество молока и яиц. На 4-5 яиц нужно 200-250 г молока. Что касается муки – на 1 яйцо максимум 1/2 ст.л

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Взбивание яиц в пену

Взбивание яиц в пену – это большая ошибка. Сразу после жарки такой омлет упадет. Достаточно просто перемешать венчиком.

Слишком широкая сковорода

Омлет должен подниматься вверх. И если сковорода будет очень широкой – масса просто расплывется. Пышной такое блюдо точно не будет.

Выливание смеси для омлета на холодную сковороду

Чтобы омлет не рвался, яичную массу нужно выливать только на разогретую сковородку. Таким образом, омлет сразу схватится. Также, нельзя делать слишком сильный огонь – масса станет жесткой.

Приготовление омлета все время под крышкой

Сначала нужно дождаться, пока масса достаточно прожарится. Только после этого накрыть крышкой. К тому же, после отключения плиты нужно оставить омлет на несколько минут накрытым. Текстура будет пышной и не опадет.

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