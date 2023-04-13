Как нельзя готовить отбивные: вы просто испортите мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как нельзя готовить отбивные: вы просто испортите мясо

Вкусные сочные отбивные из мяса – блюдо на все случаи жизни. Но приготовить его идеально у многих хозяек не выходит. У такого явления есть достаточно много причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении отбивных. А также поделится действенными советами, которые сделают ваше мясо очень вкусным.

Как нельзя готовить отбивные: вы просто испортите мясо

1. Не следует срезать с мяса весь жир. Именно он будет способствовать тому, что отбивные получатся сочными. Поэтому отрежьте только лишние жилки.

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Как нельзя готовить отбивные: вы просто испортите мясо

2. Кусочки для жарки не должны быть слишком тонкими. Они станут сухими и жесткими.

3. Нельзя слишком сильно отбивать мясо. Волокна портятся, и ваши отбивные точно не будут сочными.

Как нельзя готовить отбивные: вы просто испортите мясо

4. Нельзя сразу добавлять все специи. Перец добавляется в сырое мясо, а соль уже в конце приготовления.

5. Тонкая сковорода не подходит для отбивных. Посуда обязательно должна иметь толстое дно. Таким образом, отбивные не будут гореть.

Как нельзя готовить отбивные: вы просто испортите мясо

6. Нельзя жарить отбивные на очень сильном огне. Лучший вариант – поджарить немного мяса на сковороде, а затем поместить в духовку.

7. Отбивные очень важно хорошо прожаривать, ведь это не стейки.

Как нельзя готовить отбивные: вы просто испортите мясо

8. Удачным решением будет использовать панировочные сухари. Этот слой сохранит сочность мяса.

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