Вкусные сочные отбивные из мяса – блюдо на все случаи жизни. Но приготовить его идеально у многих хозяек не выходит. У такого явления есть достаточно много причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении отбивных. А также поделится действенными советами, которые сделают ваше мясо очень вкусным.

1. Не следует срезать с мяса весь жир. Именно он будет способствовать тому, что отбивные получатся сочными. Поэтому отрежьте только лишние жилки.

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2. Кусочки для жарки не должны быть слишком тонкими. Они станут сухими и жесткими.

3. Нельзя слишком сильно отбивать мясо. Волокна портятся, и ваши отбивные точно не будут сочными.

4. Нельзя сразу добавлять все специи. Перец добавляется в сырое мясо, а соль уже в конце приготовления.

5. Тонкая сковорода не подходит для отбивных. Посуда обязательно должна иметь толстое дно. Таким образом, отбивные не будут гореть.

6. Нельзя жарить отбивные на очень сильном огне. Лучший вариант – поджарить немного мяса на сковороде, а затем поместить в духовку.

7. Отбивные очень важно хорошо прожаривать, ведь это не стейки.

8. Удачным решением будет использовать панировочные сухари. Этот слой сохранит сочность мяса.

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