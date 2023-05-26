На гриле часто готовят не только мясо, но и всевозможные овощи. Они становятся очень ароматными и пряными. И, при этом, остаются полезными. Но бывает и так, что качественно приготовить блюдо не удается.

Редакция FoodOboz расскажет, из-за каких ошибок овощи на гриле горят и получаются пресными. Также, поделится некоторыми лайфхаками по приготовлению.

Одновременное приготовление мягких и жестких овощей

Мягкие овощи готовятся довольно быстро, такие как лук или перец. А, например, картофелю, нужно достаточно много времени. Поэтому, перед тем, как поместить продукты на гриль, твердые овощи нужно немного бланшировать на сковороде. Таким образом, все приготовится одновременно и ничего не будет гореть.

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Мелкая нарезка

Мелкие кусочки просто засушатся и сгорят. В результате – вы просто испортите продукт. Кусочки должны быть достаточно объемными. Таким образом, овощи сохранят свою сочность и яркий вкус. И жарить их необходимо на маленьком огне, чтоб температура распределялась умеренно.

Недостаточное количество специй

Если добавить мало специй – овощи получатся пресными. Необходимо очень плотно покрыть кусочки приправами. Очень удачным решением будет мариновать овощи несколько часов. Емкость следует хранить в холодильнике.

Добавление глазури сразу

Для тог,о чтобы на овощах появилась аппетитная карамелизированная корочка, к овощам часто добавляют глазурь из меда или коричневого сахара. Но все это будет очень быстро гореть. Поэтому если вы хотите добавить карамельный вкус – добавьте все необходимые компоненты всего за минуту до готовности продукта.

Выкладывание овощей на сухую решетку

Если положить продукты на сухую решетку – они просто прилипнут. Поэтому, нужно не забывать покрыть поверхность растительным маслом.

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