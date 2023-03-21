Пасха уже совсем скоро. Один из самых главных атрибутов этого праздника – ароматная и привлекательная паска. Но такая выпечка требует особой технологии, потому получается она далеко не у всех.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении паски. Если их исправить – изделие будет пышное, ароматное и будет иметь приятный золотистый цвет.

Слишком рано ставите противень в духовку

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Противень с тестом нужно ставить выпекаться только тогда, когда духовка уже хорошо прогрелась. Также, следует выбрать средний уровень, чтобы изделие не стояло слишком высоко или слишком низко. Именно из-за этих ошибок паска пригорает. Дно формы нужно не забыть застелить пергаментом.

Ингредиенты неправильной температуры

Часто бывает, что тесто просто опадает во время выпечки. Все это происходит потому, что все ингредиенты для массы добавлялись сразу из холодильника. Очень важно, чтобы все компоненты были именно комнатной температуры.

Неправильный расчет времени

Чтобы паска равномерно пропекласҗ, нужно определить время, оптимальное для веса вашей выпечки. маленькие пасочки до 1 кг нужно выпекать 30 минут, 1 кг – 45 минут, больше 1,5 кг – 60 минут. Когда тесто подходит к краям – изделие готово. Или воспользоваться для проверки зубочисткой.

Выкладывание теста в сухую форму

Если у вас не специальная разлагаемая форма, а обычная – емкость нужно застелить пергаментом и смазать маслом. Если этого не соблюдать – кулич пригорит. А доставать выпечку нужно только после полного охлаждения.

Недостаточно вымешанное тесто

Тесто для паски требует длительного вымешивания. Если вы этого не сделаете, выпечка не будет воздушной. Также очень важно тщательно просеять муку. Для размягчения можно добавить

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