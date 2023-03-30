Для того, чтобы печень была вкусной, просто пожарить ее недостаточно. Продукт легко испортить и сделать его жестким. Чтобы этого не случилось, следует придерживаться нескольких правил.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении печени. Следует помнить о том, что продукт нужно подготовить к термической обработке.

Добавление соли сразу в сырую печень

Соль поглощает всю воду. Поэтому если вы посолите продукт сразу – он получится сухим и безвкусным. Лучше всего добавлять специю за 2 минуты до выключения сковороды. Печень будет сочной и мягкой.

Видео дня

Приготовление печени без замачивания

Если печень перед приготовлением не замочить – она будет жесткой. Продукт нужно сначала порезать на кусочки и залить молоком. В таком виде продукт следует оставить на 30-40 минут. Затем достать, просушить и готовить.

Нарезка печени на большие кусочки

Многие убеждены, что печень нужно нарезать на большие кусочки, чтобы она была сочной. Но так она только быстро пересушится. Кусочки должны быть не толще 1,5 сантиметра.

Неправильно подобранный соус

Лучшее дополнение к печени – это сметана или сливки. На основе этих продуктов и следует готовить соус. Молочные компоненты делают печень очень сочной и мягкой. Но вкусно получится только в том случае, если тушить продукт в таком соусе не больше 20 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: