Как нельзя готовить пельмени: топ самых распространенных ошибок
Во время приготовления пельмени часто разваливаются, получаются резиновыми или слипаются. Все это из-за неправильной технологии жарки или отварки.
Поэтому редакция FoodOboz поможет разобраться в самых распространенных ошибках такого блюда.
Отварка только что приготовленных пельменей
Даже если вы не планируете сразу готовить слепившиеся пельмени – их все равно нужно немного заморозить. В противном случае жидкость из начинки начнет утекать и изделия будут сухими.
Длительное размораживание пельменей
Именно из-за этой ошибки пельмени начинают слипаться в кастрюле. Извлекать пельмени из морозильной камеры нужно только тогда, когда закипела вода.
Забрасывание пельменей в воду не соответствующей температуры
Закидывать пельмени нужно только в подсоленную кипящую воду. Изделия не будут слипаться и получатся сочными.
Недостаточный объем воды
Чтобы пельмени получились мягкими и сочными, они должны вариться в достаточном количестве воды. Поэтому не бойтесь выбирать большую кастрюлю даже для небольшого количества изделий.
Недостаточная температура жарки
Пельмени можно не только варить, но и жарить. Но чтобы тесто не прилипало к поверхности – сковорода должна быть очень хорошо прогретая.
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