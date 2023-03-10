Во время приготовления пельмени часто разваливаются, получаются резиновыми или слипаются. Все это из-за неправильной технологии жарки или отварки.

Поэтому редакция FoodOboz поможет разобраться в самых распространенных ошибках такого блюда.

Отварка только что приготовленных пельменей

Даже если вы не планируете сразу готовить слепившиеся пельмени – их все равно нужно немного заморозить. В противном случае жидкость из начинки начнет утекать и изделия будут сухими.

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Длительное размораживание пельменей

Именно из-за этой ошибки пельмени начинают слипаться в кастрюле. Извлекать пельмени из морозильной камеры нужно только тогда, когда закипела вода.

Забрасывание пельменей в воду не соответствующей температуры

Закидывать пельмени нужно только в подсоленную кипящую воду. Изделия не будут слипаться и получатся сочными.

Недостаточный объем воды

Чтобы пельмени получились мягкими и сочными, они должны вариться в достаточном количестве воды. Поэтому не бойтесь выбирать большую кастрюлю даже для небольшого количества изделий.

Недостаточная температура жарки

Пельмени можно не только варить, но и жарить. Но чтобы тесто не прилипало к поверхности – сковорода должна быть очень хорошо прогретая.

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