Рис – компонент для многих популярных блюд.Также, он может быть отличным гарниром к рыбе или курице. Но в некоторых случаях этот продукт становится вредным.

О том, как нельзя готовить рис рассказала нутрициолог Мария Брильковская (mariya_brylkovska) на своей странице в Instagram. Также она поделилась полезными рекомендациями по хранению продукта.

Как нельзя готовить рис

Очень часто бывает, что хозяйки готовят сразу большую порцию риса и ставят в холодильник. Уже потом подогревают его как гарнир или же с овощами. То же касается блюд с этой крупой. К примеру, голубцов. Но дело в том, что после повторного разогрева рис может вызвать пищевое отравление.

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Это не значит, что рис совсем нельзя разогревать, просто до этого его нужно правильно хранить.

Эксперт отмечает, что сырой рис может содержать споры бактерий Bacillus cereus. Эти споры могут выживать при термической обработке. Если рис оставить долго при комнатной температуре – эти споры могут перерасти у бактерии. В свою очередь, эти бактерии размножаются и могут вырабатывать токсины, вызывающие симптомы отравления.

Поэтому нужно соблюдать несколько правил, которые касаются безопасного потребления риса:

1. Охладите рис или блюда из него в течение 1 часа. После этого поместите в холодильник.

2. В холодильнике храните рис не дольше 1 дня

3. Не разогревайте рис более 1 раза

4. Следите за температурой разогретого риса, чтобы он был не холодным.

5. Лучше всего готовьте рис или блюда из него на 1 день, а голубцы можно готовить и не на весь двор.

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