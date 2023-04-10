Первое весеннее солнце уже выглянуло, а это значит, что наступил сезон шашлыков. Но у многих людей с приготовлением такого блюда возникают проблемы. Мясо жесткое, пересушенное, имеет не очень удачный вкус. Потому в причинах такого явления нужно разобраться.

Редакция FoodOboz расскажет о 5 самых распространенных ошибках, которые часто допускают при приготовлении шашлыка. Особенно важно начать с выбора правильного мяса.

Выбор мяса

Многие люди убеждены, что для шашлыка подходит любое мясо. Но это совсем не так. Чтобы шашлык получился мягким и сочным – лучше использовать для него лопатку и шею свинины.

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К тому же, очень важно выбрать мясо именно молодого животного. Оно должно быть свежим и не замороженным ни разу. В противном случае ваше блюдо получится жестким и сухим.

Неправильный маринад

Если ваше мясо качественное – оно не потребует дополнительного размягчения лимонным соком, уксусом или киви. Все перечисленные компоненты могут только испортить продукт. Для вкусного шашлыка достаточно соли, перца и лука. От кислых компонентов нужно точно отказаться.

Полив мяса маринадом во время приготовления.

Очень часто можно увидеть на пикниках, когда во время жарки мясо на шампурах сверху поливают оставшимся маринадом. Но именно поэтому шашлык сушится и горит, ведь жидкость из маринада начинает испаряться. К тому же, мясо прожарится неравномерно.

Свинине достаточно побыть в качественном маринаде определенное время – этого будет достаточно.

Приготовление мяса вместе с овощами на одном шампуре

Чтобы мясо было сочным и хорошо прожарилось – кусочки нужно размещать плотно. Поэтому на шампуре нет места луку, помидорам, болгарскому перцу. Овощи приготовятся очень быстро и начнут гореть. А мясо от этого точно лучше не станет. Для приятного аромата можно просто на время положить в одну миску мясо вместе с овощами.

Сочетание несочетаемого

Соль, перец и лук – классический набор продуктов для маринования мяса на шашлык. Но можно добавить и другие вкусы. Главное – правильно совмещать продукты. Прекрасно дополнять вкус шашлыка такие компоненты, как зира или корица. А также сливы и яблоки.

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