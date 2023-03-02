Приготовление идеальных блинов, которые не рвутся и не горят – это настоящее искусство. Очень важно, чтобы тесто было однородным, не очень густым и не слишком жидким. Для этого нужно добавлять правильные компоненты и рассчитывать их количество.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении блюда.

Большое количество соды

Соду в блины добавляют для того, чтобы изделия не рвались. Но такой компонент может даже испортить блюдо, если положить больше подходящей порции. Для идеального вкуса и консистенции на 500 мл теста нужно добавить 2,5 г соды. Изделия не будут резиновыми и будут хорошо держать форму.

Видео дня

Сливочное масло

Дело в том, что масло не сделает тесто нежным и эластичным. Оно только придаст лишний жир. Ведь в традиционном варианте уже есть растительное масло и для жарки оно тоже нужно.

Добавлять сразу 3-4 яйца или больше

В классическом варианте приготовления блинчиков обязательно нужно добавлять яйца. Но многие хозяйки считают, что чем больше их – тем вкуснее и привлекательнее будет блюдо. На самом же деле, на 500 мл молока нужно добавить только 1 яйцо.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: