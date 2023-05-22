Уже совсем скоро начнется сезон активного консервирования фруктов и ягод в виде варенья. Но многие хозяйки часто сталкиваются с тем, что продукт получается некачественным и плохо сохраняется. Таким образом, все плоды просто портятся.

Для того, чтобы такого не произошло, редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые допускают при приготовлении варенья. Все эти нюансы обязательно следует учитывать.

Некачественные плоды

Часто, для консервирования выбирают плоды, которые уже начали гнить. Или же, они повреждены и слишком мягкие. Дело в том, что в продуктах такого качества много бактерий, которые термическая обработка не может уничтожить. Можно попытаться вырезать поврежденные фрагменты ножом.

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Слишком большая влажность

В варенье не должно быть много лишней влаги. Поэтому лучше всего собирать урожай для джема в сухую погоду. В противном случае – варенье получится слишком жидким и не загустеет. Также, есть риск попадания бактерий, ведь влажные фрукты и ягоды быстрее начинают гнить.

Плохо промытые плоды

Перед приготовлением варенья плоды нужно очень хорошо промыть не в одной воде от пыли, а также разнообразного мусора, которые падает из кустов и деревьев во время сбора.

Маловато сахара

Классическое варенье подразумевает пропорцию сахара и плодов 1:1. Только таким образом оно будет долго храниться. Также, количество сахара оказывает большое влияние на консистенцию.

Время приготовления

Многие люди кипятят варенье только один раз. Это объясняется тем, что так плоды сохраняют больше витаминов. Но это довольно неверное решение. Для того, чтобы сахар растворился, а варенье было тягучим – нужно проварить массу как минимум 2-3 раза.

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