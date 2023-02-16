Казалось бы, что такое простое блюдо, как яичница, невозможно испортить. Но многие делают это каждый раз, готовя такой продукт.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках приготовления яиц и о том, как сделать их вкусными.

Жарка яичница на сильном огне

Именно такой способ приготовления сделает вашу яичницу сухой и невкусной. Разогревать сковороду нужно на среднем огне. Затем сделать минимальный. Влить яйца и готовить уже на умеренно слабом, затем убавьте огонь, чтобы влить яйца, и оставьте жариться на умеренно слабом. Таким образом яичница прожарится равномерно.

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Использование сковородок из чугуна

На сковороде из такого материала яичница мгновенно пристает. Поэтому таким образом вы просто испортите продукт.

Размешивание яиц прямо на сковороде

Чтобы текстура вашего омлета была однородной, нужно размешать его сначала в миске и потом вылить на сковородку.

Заниматься другими делами, по яйцу жарятся

Яйца – это продукт, который готовится очень быстро. Поэтому, чтобы не пропустить идеальную консистенцию и не пересушить – следует следить весь период приготовления.

Добавление специй сразу

Специи будут способствовать тому, что яичная масса просто расплывется по сковороде. Поэтому их нужно добавлятҗ в самом конце приготовления.

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