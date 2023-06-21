Сезон черешни в разгаре. Ягоду можно купить почти на каждом рынке или в магазине. Но если вы не едите все приобретенные плоды сразу – их нужно правильно хранить, чтобы предотвратить скорую порчу.

Редакция FoodOboz расскажет о том, какие ошибки при хранении черешни могут испортить продукт. Их допускают достаточно часто.

Хранение черешней при комнатной температуре

Если вы выкладываете приобретенные ягоды в миску и просто ставите на стол – это большая ошибка. Плоды очень быстро испортятся. При комнатной температуре уже через несколько часов черешни теряют свой блеск и сочность, начинают гнить. Поэтому если вы не планируете есть продукт – поместите его в холодильник или погреб.

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Хранение черешней под плотной крышкой

Не нужно накрывать черешни плотной крышкой или пленкой. Из-за этого образуется конденсат, влага будет накапливаться, и ягоды очень быстро испортятся.

Промывка черешен сразу

Перед тем как положить черешню в холодильник, не нужно ее мыть. Из-за этого ягода очень быстро сгниет, ведь вода будет задерживаться в углублениях плодоножек. Лучше просто переберите плоды и выбросьте все некачественные.

Как правильно мыть черешню

1. Черешни нужно замочить в холодной воде.

2. Немного растирать руками.

3. Затем промыть в дуршлаге под струей холодной воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как выбрать черешню без нитратов.