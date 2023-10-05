Как нельзя хранить мед: он потеряет свою пользу
Мед – это продукт, который может стоять дома годами и, при этом, оставаться вкусным и полезным. Но это только в том случае, если его правильно хранить. В неблагоприятных условиях мед может даже забродить и потерять все питательные компоненты.
Редакция FoodOboz расскажет, как мед хранить нельзя. Чтобы продукт оставался качественным – следует придерживаться определенных правил.
Почему мед начинает бродить
Если мед забродил – полезным и вкусным он не будет. Такая ситуация происходит, если продукт сохраняется в условиях повышенной влажности. Он подходит разве что для выпечки. При употреблении в самостоятельном виде могут возникнуть проблемы с желудком.
Что происходит, если мед сохраняется при неправильной температуре
Незначительное нарушение температуры способствует снижению ферментов. Поэтому мед становится менее полезным. Если длительно сохраняется слишком низкая или слишком высокая температура – образуется и вредный гидроксиметилфурфурол.
Можно ли хранить мед в холодильнике
Для хранения меда важны:
- прохлада
- сухость
- затененность
Оптимальной будет температура 11-15 градусов. В холодильник ставить мед не рекомендуется. Продукт очень быстро затвердеет. К тому же, там чрезмерная влажность.
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