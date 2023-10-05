Мед – это продукт, который может стоять дома годами и, при этом, оставаться вкусным и полезным. Но это только в том случае, если его правильно хранить. В неблагоприятных условиях мед может даже забродить и потерять все питательные компоненты.

Редакция FoodOboz расскажет, как мед хранить нельзя. Чтобы продукт оставался качественным – следует придерживаться определенных правил.

Почему мед начинает бродить

Если мед забродил – полезным и вкусным он не будет. Такая ситуация происходит, если продукт сохраняется в условиях повышенной влажности. Он подходит разве что для выпечки. При употреблении в самостоятельном виде могут возникнуть проблемы с желудком.

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Что происходит, если мед сохраняется при неправильной температуре

Незначительное нарушение температуры способствует снижению ферментов. Поэтому мед становится менее полезным. Если длительно сохраняется слишком низкая или слишком высокая температура – образуется и вредный гидроксиметилфурфурол.

Можно ли хранить мед в холодильнике

Для хранения меда важны:

прохлада

сухость

затененность

Оптимальной будет температура 11-15 градусов. В холодильник ставить мед не рекомендуется. Продукт очень быстро затвердеет. К тому же, там чрезмерная влажность.

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