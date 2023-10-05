Как нельзя хранить мед: он потеряет свою пользу

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Как нельзя хранить мед: он потеряет свою пользу

Мед – это продукт, который может стоять дома годами и, при этом, оставаться вкусным и полезным. Но это только в том случае, если его правильно хранить. В неблагоприятных условиях мед может даже забродить и потерять все питательные компоненты.

Редакция FoodOboz расскажет, как мед хранить нельзя. Чтобы продукт оставался качественным – следует придерживаться определенных правил.

Как нельзя хранить мед: он потеряет свою пользу

Почему мед начинает бродить

Если мед забродил – полезным и вкусным он не будет. Такая ситуация происходит, если продукт сохраняется в условиях повышенной влажности. Он подходит разве что для выпечки. При употреблении в самостоятельном виде могут возникнуть проблемы с желудком.

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Как нельзя хранить мед: он потеряет свою пользу

Что происходит, если мед сохраняется при неправильной температуре

Незначительное нарушение температуры способствует снижению ферментов. Поэтому мед становится менее полезным. Если длительно сохраняется слишком низкая или слишком высокая температура – образуется и вредный гидроксиметилфурфурол.

Можно ли хранить мед в холодильнике

Для хранения меда важны:

  • прохлада
  • сухость
  • затененность
Как нельзя хранить мед: он потеряет свою пользу

Оптимальной будет температура 11-15 градусов. В холодильник ставить мед не рекомендуется. Продукт очень быстро затвердеет. К тому же, там чрезмерная влажность.

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