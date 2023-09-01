Когда есть много сезонных фруктов, ягод и овощей – очень важно позаботиться о правильном хранении плодов. Ведь ценность таких продуктов колоссальна и будет очень жалко, если сочный перец, персик или малина испортятся уже на следующий день после покупки или сборки. А так бывает очень часто.

Редакция FoodOboz расскажет, как нельзя хранить овощи, фрукты и ягоды. Эти ошибки допускаются очень часто.

Хранение плодов в холодильнике

Если для некоторых продуктов холодильник – это оптимальная среда для хранения свежести, то для овощей, фруктов и ягод совсем нет. Холод очень плохо влияет на текстуру плодов, вкус и запах, ведь они чувствительные к таким низким температурам. Все питательные вещества тоже теряются.

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Покупка недозрелых плодов

Многие убеждены, что лучше всего приобрести чуть-чуть недозрелые фрукты или овощи, и они станут вкусными уже дома. При этом, дольше будут храниться свежими. Но так происходит далеко не со всеми плодами. Если говорить об ананасах, клубнике и малине – то такие фрукты называются неклиматерическими – после сбора они сразу начинают "стареть".

Хранение всех плодов в одной миске

Если вы решили сложить фрукты на тарелку, потому что так красиво – откажитесь от этой идеи. Дело в том, что какие-то фрукты выделяют больше этилена. Они быстрее портятся. И поэтому начинают заражать другие плоды. Храните отдельно бананы, киви, яблоки, персики и манго.

Хранение предварительно очищенных плодов

Если вы хотите, чтобы фрукты и овощи дольше оставались свежими, не храните их в очищенном виде. Кожа не только защищает мякоть от внешних раздражителей, но и имеет очень много полезных компонентов.

Хранение промытых овощей, фруктов и ягод

Чрезмерная влажность будет способствовать активному распространению бактерий. Плоды начнут быстро портиться. Поэтому мыть их следует перед самым употреблением.

Хранение без стеблей и листьев

Если взять во внимание морковь, то в ее верхушке содержится очень много витамина С. А в листьях свеклы есть много клетчатки и витаминов. Это же касается и сельдерея. Потому не спешите выбрасывать все эти части. С ними плоды и храниться будут подольше.

Заморозка сырых овощей

Если говорить об овощах, то замораживать их в сыром виде нельзя. Перед этим плоды обязательно нужно бланшировать. После этого обдать холодной водой. Так они будут иметь приятный вид и дольше будут сохраняться.

Хранение плодов в полиэтиленовых пакетах

Такой способ хранения овощей, фруктов и ягод самый плохой. Таким образом плоды просто "задохнутся". Лучше выбрать специальные контейнеры или пакеты для заморозки.

Хранение нарезанных фруктов и овощей

Нарезанные плоды чувствительны к попаданию света и воздуха. Поэтому портятся очень быстро. Нарезайте овощи и фрукты перед самым употреблением.

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