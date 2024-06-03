Именно сейчас огурцы очень хрустящие и ароматные. Салаты из них получаются очень вкусные. Но если вы приобретаете сразу большое количество таких овощей – их нужно правильно хранить.

Редакция FoodOboz расскажет, из-за чего свежие огурцы очень быстро увядают и становятся мягкими. Такой продукт часто сохраняется неправильно.

Не мойте огурцы перед продолжительным хранением

Лишняя влага только навредит овощам. Природное защитное покрытие, которое есть на кожуре, смоется и плоды начнут быстро портиться. Мыть огурцы следует перед самым употреблением. Так они могут сохраняться от 5-7 дней.

Не храните огурцы слишком близко к морозильной камере

Если вы храните огурцы в холодильнике – не ложите их близко к морозильной камере. Низкая температура для таких овощей недопустима. В вашем холодильнике точно есть специальное отделение для овощей – используйте его.

Не храните огурцы в обычном полиэтиленовом пакете

Очень часто бывает, что огурцы сразу после покупки отправляются в холодильник прямо в пакете. Еще и плотно завязанном. Но так поступать ни в коем случае нельзя, потому что овощам нужна оптимальная концентрация воздуха для длительного хранения.

Что может продлить срок хранения огурцов

1. В емкость налейте воду на 2 сантиметра.

2. Поставить огурцы хвостиком в воду вертикально.

3. Изменяйте воду раз в день.

Как хранить овощи в бумаге

1. Каждый огурец заверните в бумагу или салфетку.

2. Выложите овощи в большой пакет.

3. Овощи в таком виде будут храниться до 3 недель.

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