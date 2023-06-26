Консервированные помидоры зимой – очень сочная и пряная закуска, которая дополнит любой праздничный стол и прекрасно сочетается с разнообразными продуктами. Поэтому такие овощи именно сейчас следует обязательно приготовить. Но очень важно избегать ошибок, которые часто портят консервацию.

Редакция FoodOboz расскажет, почему не выходит приготовить вкусные и качественные помидоры на зиму, которые долго стоят. На следующие нюансы следует обратить особое внимание.

Плохая очистка всех компонентов

Очень важно вымыть овощи и зелень, ведь консервация может просто испортиться, если этого не сделать. И воду нужно менять несколько раз, чтобы вся грязь точно смылась.

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Игнорирование стерилизации банок

Стерилизация – это обязательный шаг, являющийся залогом ваших вкусных закруток. И делать это нужно очень тщательно. Даже если процедура будет занимать немного больше времени, чем вам хотелось бы.

Малое количество уксуса

Уксус – это консервант, способствующий тому, что помидоры долго сохраняются и остаются упругими. Поэтому не следует нарушать рецептуру, чтобы не испортить овощи.

Использование сырой воды

Вода для консервирования помидоров должна быть кипяченая. И проварить с маринадом его нужно не менее трех минут. Или и пяти. Также, не наливайте воду из-под крана, а используйте бутилированную.

Добавление сырой зелени

Промыть зелень для помидор проточной водой недостаточно. Ее нужно обдать кипятком, чтобы минимизировать попадание микробов. Иначе консервация может испортиться.

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