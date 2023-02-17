Овсяная каша – идеальное блюдо как для завтрака, так же и обеда и даже ужина. Готовить ее можно с ягодами, джемом, а также с солеными сырами, специями, вялеными томатами, зеленью и специями.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами от кулинаров, как правильно готовить овсяную кашу, чтобы она была вкусной. И как не нужно, чтобы она не потеряла свои полезные свойства.

Видео дня

1. Готовить кашу недостаточное количество времени

Кулинары утверждают, что овсянку нужно не запаривать, а именно варить около 5-10 минут после закипания воды.

2. Не помешивать кашу при варке

Овсяную кашу при варке обязательно нужно перемешивать, чтобы она была полезной и вкусной. Очень важно – перемешивать нужно не меньше 45 секунд и так нужно делать несколько раз.

3. Добавлять кашу в кипяток

Не нужно добавлять крупу в кипяток, так она потеряет полезные свойства и может быть не вкусной и не однородной. Лучше всего – всыпать овсянку в воду, которая только закипела, так каша получится кремовой, однородной и вкусной.

4. Не солить кашу

Овсянку обязательно нужно солить, так как соль раскроет ее вкус. Очень важно знать, что солить кашу нужно в самом начале варки, а если вы посолите кашу в конце, она может быть слишком соленой и не вкусной.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: