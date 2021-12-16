Как нельзя замораживать пельмени и вареники: рассказывает эксперт. Эксклюзив

Замороженные домашние пельмени и вареники – прекрасный выход для достаточно занятых людей, которые не успевают постоянно готовить свежие блюда из-за безумного ритма жизни. Но заготовки таких полуфабрикатов тоже требует особого усердия.

Например, некоторые кулинары советуют бланшировать пельмени или вареники, но информация из международных гайдов по заморозке продуктов, например, гайд от Американского института замороженных продуктов (AFFI) опровергает это. Чем большему количеству процессов подвергается пища, тем ниже ее качество, и возможна частичная потеря пользы, объяснила FoodOboz основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах.

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По ее словам, главное, что чрезмерный нагрев полуфабрикатов, без полного приготовления, а затем еще и замораживание их, приводит к порче структурных свойств теста, мяса и общего качества готового продукта.

Так, при таком виде замораживания:

соль отчасти теряет вкус и имеет тенденцию повышать горечь любого продукта, особенно теста;

если вы используете яйца для теста, то после частичной термической обработки, а затем заморозки они становятся жесткими, резиновыми;

частично приготовленные изделия из теста и полуфабрикаты с ним теряют текстуру и имеют тенденцию по вкусу подогретых, а не "свежих".

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