Жареная на сковородке рыба – это довольно простое и сытное блюдо, которое часто готовят к картофельному пюре или каше. Это может быть хэк или минтай. Но даже вкусный и качественный с виду продукт – в результате разваливается и чернеет прямо на сковородке. У такого явления есть несколько причин.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных ошибках, которые часто допускают во время жарки рыбы. Если вы приобрели действительно качественный продукт – эти действия его просто испортят.

Неправильно размораживаете

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Если для приготовления блюда вы используете замороженную рыбу – очень важно правильно ее разморозить. В любом случае нельзя использовать в этом процессе горячую воду, ведь она способствует размножению бактерий. И, в результате, рыба потеряет свою цельность. Размораживать продукт лучше всего в холодильнике. Это занимает немного времени, но вы точно можете быть уверены в качестве продукта и будущего блюда. Или можно положить рыбу в герметичный пакет и поместить под струю холодной воды. Этот метод займет у вас 30 минут.

Слишком долго жарите

Мясо готовой жареной рыбы должно стать белым. И как только вы это увидели – можете выключать сковородку. Если продукт передержать – он станет очень сухим и может прилипнуть к сковороде.

Активно переворачиваете кусочки рыбы вилкой

Выполняя такие действия – вы просто портите нежную текстуру рыбы, и сочной она уже не будет. Пользуйтесь деревянной или силиконовой лопаткой. И переворачивайте кусочки только тогда, когда они полностью отстают от поверхности сковородки.

Снимаете кожуру перед жаркой

Кожа обязательно должна быть на рыбе во время жарки, ведь она сохраняет все соки и цельность. А если вы не хотите есть эту часть, можете снять ее уже после приготовления.

Кладете в сковороду сразу много кусочков

При жарке на сковороде между кусочками рыбы должно быть достаточно пространства.Если заполнить всю поверхность – продукт приготовится неравномерно и начнет гореть.

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