Как необычно нафаршировать перец: рецепт на 12 порций
Фаршированный перец – это вкусное блюдо, которое уже давно заняло одно из ключевых мест в рационе украинцев. Обычно этот овощ фаршируют начинкой, похожей на ту, что добавляется в голубцы. Однако почему бы не дать волю собственной фантазии и не придумать что-то интересное и необычное?
Именно так, вероятно, подумала фудблогер Мирослава Пекапрюк. В Instagram она показала, как приготовить фаршированный перец с добавлением кукурузы и других интересных составляющих.
Ингредиенты на 12 шт
- Перец белозвезда – 12 шт
- Кукуруза – 250 гр
- Перловая крупа – 100 гр
- Куриное филе – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Томатная паста – 100 гр
- Мука – 2 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Сахар
- Петрушка
- Масло
Способ приготовления
1. Промытую перловую крупу заливаем кипятком и оставляем на 20 мин.
2. Куриное филе и лук нарезаем произвольными кусками и перемалываем через мясорубку.
3. Фарш с луком смешиваем с перловой крупой, добавляем кукурузу, нарезанную петрушку, соль и перец.
4. Из перцев вырезаем хвостики, зачищаем их от сердцевины, плотно наполняем фаршем и накрываем хвостиками.
5. В кастрюле на разогретом масле обжариваем томатную пасту, добавляем немного сахара, соль, муку, хорошо все перемешиваем и жарим 1-2 мин постоянно помешивая.
6.Заливаем все холодной водой, доводим до кипения, добавляем сметану, доводим по вкусу по соли.
7. Выкладываем в наш соус перцы стоя плотно друг к другу и варим на медленном огне 35-40 мин, пока они не будут мягкими.
8. Для того чтобы перцы в кастрюле стояли ровно, нужно немного срезать в них кончики, но так чтобы не образовалось отверстие.
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