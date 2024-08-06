Фаршированный перец – это вкусное блюдо, которое уже давно заняло одно из ключевых мест в рационе украинцев. Обычно этот овощ фаршируют начинкой, похожей на ту, что добавляется в голубцы. Однако почему бы не дать волю собственной фантазии и не придумать что-то интересное и необычное?

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Именно так, вероятно, подумала фудблогер Мирослава Пекапрюк. В Instagram она показала, как приготовить фаршированный перец с добавлением кукурузы и других интересных составляющих.

Ингредиенты на 12 шт

Перец белозвезда – 12 шт

Кукуруза – 250 гр

Перловая крупа – 100 гр

Куриное филе – 500 гр

Лук – 1 шт

Томатная паста – 100 гр

Мука – 2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Соль

Перец

Сахар

Петрушка

Масло

Способ приготовления

1. Промытую перловую крупу заливаем кипятком и оставляем на 20 мин.

2. Куриное филе и лук нарезаем произвольными кусками и перемалываем через мясорубку.

3. Фарш с луком смешиваем с перловой крупой, добавляем кукурузу, нарезанную петрушку, соль и перец.

4. Из перцев вырезаем хвостики, зачищаем их от сердцевины, плотно наполняем фаршем и накрываем хвостиками.

5. В кастрюле на разогретом масле обжариваем томатную пасту, добавляем немного сахара, соль, муку, хорошо все перемешиваем и жарим 1-2 мин постоянно помешивая.

6.Заливаем все холодной водой, доводим до кипения, добавляем сметану, доводим по вкусу по соли.

7. Выкладываем в наш соус перцы стоя плотно друг к другу и варим на медленном огне 35-40 мин, пока они не будут мягкими.

8. Для того чтобы перцы в кастрюле стояли ровно, нужно немного срезать в них кончики, но так чтобы не образовалось отверстие.

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