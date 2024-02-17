Как необычно приготовить филе курицы: кляр изменит ваше представление о мясе
Куриное филе – это диетическое мясо, которое можно есть практически всем. Именно поэтому существует большое количество разнообразных рецептов его приготовления.
Но сегодня фудблогер с ником valerikiry поделилась очень необычным рецептом приготовления этого мяса. Она рассказала в своем Instagram, как приготовить куриное филе в кляре, запеченное в духовке.
Ингредиенты
- Филе курицы – 600 гр
- Мука – 160 гр
- Яйца – 2 шт
- Вода – 150 мл
- Соль
- Паприка
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. В отдельной емкости соединяем муку, воду, яйца, соль и специи. Размешиваем до однородности.
2. Куриное филе нарезаем кусками, напоминающими небольшие биточки.
3. Отправляем мясо в тесто и обваливаем. Оставляем в миске с кляром на час.
4. Выкладываем куски мяса на противень, застеленный пергаментом.
5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут или до образования аппетитной корочки.
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