Куриное филе – это диетическое мясо, которое можно есть практически всем. Именно поэтому существует большое количество разнообразных рецептов его приготовления.

Но сегодня фудблогер с ником valerikiry поделилась очень необычным рецептом приготовления этого мяса. Она рассказала в своем Instagram, как приготовить куриное филе в кляре, запеченное в духовке.

Ингредиенты

Филе курицы – 600 гр

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Мука – 160 гр

Яйца – 2 шт

Вода – 150 мл

Соль

Паприка

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. В отдельной емкости соединяем муку, воду, яйца, соль и специи. Размешиваем до однородности.

2. Куриное филе нарезаем кусками, напоминающими небольшие биточки.

3. Отправляем мясо в тесто и обваливаем. Оставляем в миске с кляром на час.

4. Выкладываем куски мяса на противень, застеленный пергаментом.

5. Отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут или до образования аппетитной корочки.

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