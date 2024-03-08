Для каждой украинской хозяйки приготовление вареников вполне привычный процесс. Но иногда очень хочется провести эксперимент и добавить в блюда новые нотки.

Именно таким желанием воодушевилась фудблогер Ольга Рябенко. В своем Instagram она предложила приготовить вареники с капустой, запеченные в духовке с грибным соусом.

Ингредиенты для теста

Мука – 300 гр

Кипяток – 200 мл

Желток – 1 шт

Масло растительное – 2 ст.л.

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Ингредиенты для начинки

Квашеная капуста – 350 гр

Лук – 1 шт

Соль

Перец

Ингредиенты для соуса

Сушеные белые грибы – 100 гр (не обязательно)

Шампиньоны – 300 гр

Сливки 20-30% – 500 мл

Вода – 200 мл

Лук – 2 шт

Петрушка

Соль

Сахар

Способ приготовления

1.Сначала готовим начинку. Квашеную капусту, если она очень кислая, нужно промыть.

2. Лук нарезать кубиками и поджарить на растительном масле. Добавить в капусту, посолить, поперчить и перемешать.

3. Теперь переходим к приготовлению теста. Из всех ингредиентов замесить эластичное тесто, сформовать его в шар, накрыть влажным полотенцем и оставить на пол часа.

4. Затем разделить его на несколько частей и каждую раскатать скалкой на присыпанном муком столе в тонкий пласт.

5. Вырезать кружки, начинить начинкой и сформировать вареники.

6. Отправляем вареники в морозильную камеру.

7. Теперь готовим соус. Шампиньоны нарезать и поджарить вместе с белыми грибами на масле до румяной корочки.

8. Добавить лук, нарезанный полукольцами.

9. Влить сливки, добавить соль и сахар и готовить к испарению половины жидкости.

10. Добавить измельченную зелень.

11. На дно кастрюли выложить один слой замороженных вареников. Залить их сверху половиной грибного соуса и снова выложить слой вареников.

12. Сверху вылить оставшийся грибной соус и влить стакан воды.

13. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку, разогретую до 200° на 40 минут.

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