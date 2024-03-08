Как необычно приготовить и подать вареники с капустой: новое видение привычного блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Как необычно приготовить и подать вареники с капустой: новое видение привычного блюда

Для каждой украинской хозяйки приготовление вареников вполне привычный процесс. Но иногда очень хочется провести эксперимент и добавить в блюда новые нотки.

Именно таким желанием воодушевилась фудблогер Ольга Рябенко. В своем Instagram она предложила приготовить вареники с капустой, запеченные в духовке с грибным соусом.

Как необычно приготовить и подать вареники с капустой: новое видение привычного блюда

Ингредиенты для теста

  • Мука – 300 гр
  • Кипяток – 200 мл
  • Желток – 1 шт
  • Масло растительное – 2 ст.л.
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Ингредиенты для начинки

  • Квашеная капуста – 350 гр
  • Лук – 1 шт
  • Соль
  • Перец

Ингредиенты для соуса

  • Сушеные белые грибы – 100 гр (не обязательно)
  • Шампиньоны – 300 гр
  • Сливки 20-30% – 500 мл
  • Вода – 200 мл
  • Лук – 2 шт
  • Петрушка
  • Соль
  • Сахар

Способ приготовления

1.Сначала готовим начинку. Квашеную капусту, если она очень кислая, нужно промыть.

2. Лук нарезать кубиками и поджарить на растительном масле. Добавить в капусту, посолить, поперчить и перемешать.

3. Теперь переходим к приготовлению теста. Из всех ингредиентов замесить эластичное тесто, сформовать его в шар, накрыть влажным полотенцем и оставить на пол часа.

Как необычно приготовить и подать вареники с капустой: новое видение привычного блюда

4. Затем разделить его на несколько частей и каждую раскатать скалкой на присыпанном муком столе в тонкий пласт.

5. Вырезать кружки, начинить начинкой и сформировать вареники.

Как необычно приготовить и подать вареники с капустой: новое видение привычного блюда

6. Отправляем вареники в морозильную камеру.

7. Теперь готовим соус. Шампиньоны нарезать и поджарить вместе с белыми грибами на масле до румяной корочки.

8. Добавить лук, нарезанный полукольцами.

9. Влить сливки, добавить соль и сахар и готовить к испарению половины жидкости.

10. Добавить измельченную зелень.

Как необычно приготовить и подать вареники с капустой: новое видение привычного блюда

11. На дно кастрюли выложить один слой замороженных вареников. Залить их сверху половиной грибного соуса и снова выложить слой вареников.

12. Сверху вылить оставшийся грибной соус и влить стакан воды.

13. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку, разогретую до 200° на 40 минут.

Как необычно приготовить и подать вареники с капустой: новое видение привычного блюда

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