Как необычно приготовить и подать вареники с капустой: новое видение привычного блюда
Для каждой украинской хозяйки приготовление вареников вполне привычный процесс. Но иногда очень хочется провести эксперимент и добавить в блюда новые нотки.
Именно таким желанием воодушевилась фудблогер Ольга Рябенко. В своем Instagram она предложила приготовить вареники с капустой, запеченные в духовке с грибным соусом.
Ингредиенты для теста
- Мука – 300 гр
- Кипяток – 200 мл
- Желток – 1 шт
- Масло растительное – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Квашеная капуста – 350 гр
- Лук – 1 шт
- Соль
- Перец
Ингредиенты для соуса
- Сушеные белые грибы – 100 гр (не обязательно)
- Шампиньоны – 300 гр
- Сливки 20-30% – 500 мл
- Вода – 200 мл
- Лук – 2 шт
- Петрушка
- Соль
- Сахар
Способ приготовления
1.Сначала готовим начинку. Квашеную капусту, если она очень кислая, нужно промыть.
2. Лук нарезать кубиками и поджарить на растительном масле. Добавить в капусту, посолить, поперчить и перемешать.
3. Теперь переходим к приготовлению теста. Из всех ингредиентов замесить эластичное тесто, сформовать его в шар, накрыть влажным полотенцем и оставить на пол часа.
4. Затем разделить его на несколько частей и каждую раскатать скалкой на присыпанном муком столе в тонкий пласт.
5. Вырезать кружки, начинить начинкой и сформировать вареники.
6. Отправляем вареники в морозильную камеру.
7. Теперь готовим соус. Шампиньоны нарезать и поджарить вместе с белыми грибами на масле до румяной корочки.
8. Добавить лук, нарезанный полукольцами.
9. Влить сливки, добавить соль и сахар и готовить к испарению половины жидкости.
10. Добавить измельченную зелень.
11. На дно кастрюли выложить один слой замороженных вареников. Залить их сверху половиной грибного соуса и снова выложить слой вареников.
12. Сверху вылить оставшийся грибной соус и влить стакан воды.
13. Закрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку, разогретую до 200° на 40 минут.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты вареников: