Как необычно приготовить лапшу с брынзой: лайфхак от кулинара

Лапша – хорошо известный продукт каждому украинцу, ведь во-первых она быстро готовится, а во-вторых – с ней отлично сочетаются разные продукты. Благодаря которым вы получите вкуснейшие блюда, например лагман.

Фермер и кулинар Елена Бойченко поделилась рецептом вкусной лапши с брынзой, которая получится просто великолепной.

Что советует добавить в блюдо эксперт:

сало или подбрюшину

Ингредиенты для лапши

мука – 200 г

яйцо – 1 шт.

желтки – 2 шт.

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соль – 2 г

масло – 1 ст. л.

брынза овечья – 100 г

подбрюшина или сало – 50 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Хорошо взбейте яйцо и желтки, добавьте соль и масло. Муку просейте сразу на стол, обязательно в ней сделайте углубление и вылейте яичную смесь и хорошо замесите тесто. После – обязательно дайте ему "подойти" 20 минут. По истечению времени разделите его на 3-4 куска и каждый хорошо раскатайте как можно тоньше. Оставьте его на 10-15 минут, чтобы подсохло. После – порежьте тесто полосками до 5 мм. Обязательно каждую полоску раскрутите и выложите на припыленную мукой поверхность, чтобы лапша хорошо просохла. Вскипятите воду, бросьте лапшу всего на 3-4 минуты. После отбросьте на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости. Порежьте сало или подбрюшина кубиком и хорошо поджарьте до золотистости, добавьте лапшу, все перемешайте, посолите, поперчите по вкусу.

Перед подачей добавьте самый главный ингредиент этого блюда – брынзу.

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