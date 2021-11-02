Как необычно приготовить лапшу с брынзой: лайфхак от кулинара
Лапша – хорошо известный продукт каждому украинцу, ведь во-первых она быстро готовится, а во-вторых – с ней отлично сочетаются разные продукты. Благодаря которым вы получите вкуснейшие блюда, например лагман.
Фермер и кулинар Елена Бойченко поделилась рецептом вкусной лапши с брынзой, которая получится просто великолепной.
Что советует добавить в блюдо эксперт:
сало или подбрюшину
Ингредиенты для лапши
мука – 200 г
яйцо – 1 шт.
желтки – 2 шт.
соль – 2 г
масло – 1 ст. л.
брынза овечья – 100 г
подбрюшина или сало – 50 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Хорошо взбейте яйцо и желтки, добавьте соль и масло.
Муку просейте сразу на стол, обязательно в ней сделайте углубление и вылейте яичную смесь и хорошо замесите тесто. После – обязательно дайте ему "подойти" 20 минут.
По истечению времени разделите его на 3-4 куска и каждый хорошо раскатайте как можно тоньше. Оставьте его на 10-15 минут, чтобы подсохло.
После – порежьте тесто полосками до 5 мм. Обязательно каждую полоску раскрутите и выложите на припыленную мукой поверхность, чтобы лапша хорошо просохла.
Вскипятите воду, бросьте лапшу всего на 3-4 минуты. После отбросьте на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости.
Порежьте сало или подбрюшина кубиком и хорошо поджарьте до золотистости, добавьте лапшу, все перемешайте, посолите, поперчите по вкусу.
Перед подачей добавьте самый главный ингредиент этого блюда – брынзу.
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