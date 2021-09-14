Необычный способ сварить яйцо – получается нежнейшая текстура

Чаще всего яйца готовят путем варки или жарки. Среди множества способов варки яиц приз за самую нежную текстуру получил бы японский онсэн-тамаго. В Японии его готовят в горячих источниках или на водяной бане.

Редакция FoodOboz расскажет, в чем особенность способа приготовления онсэн-тамаго и как приготовить его дома.

Особенность онсэн-тамаго

Стоит знать, что онсэн-тамаго, как и пашот – не отдельное блюдо, а просто способ приготовления яйца, которое варят очень медленно на низких температурах. Благодаря этому белку удается не контактировать с водой и не поглощать ее вкус. Следовательно, общая текстура получается слегка кремовой.

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В Японии онсэн-тамаго принято употреблять на завтрак. Яйцо опускают в соевый соус или специальный бульон, после чего подают с другими блюдами: бобами натто, ферментированные сливой или мисо-супом.

Способ приготовления яйца онсэн-тамаго в мультиварке:

Для начала нужно взять подходящий контейнер (идеально подойдет стаканчик для заваривания лапши быстрого приготовления), заполнить его водой и положить туда яйцо. В чашу мультиварки залить воду и нагреть ее до температуры 70-75 градусов. Поместить туда контейнер с яйцом. Готовить 20-25 минут.

О чем стоит помнить:

Яйцо должно быть комнатной температуры. Если вы только достали его из холодильника, то дайте ему остыть некоторое время, или поместите в теплую воду. Иначе, во время варки оно потрескается.

Варить яйцо можно и в кастрюле. Впрочем, стоит строго придерживаться температуры.

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