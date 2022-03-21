Как нужно питаться во время войны: советы от Светланы Фус

В Украине уже 26-й день полномасштабной войны России против всего мирного народа Украины. В это очень тяжелое время многие украинцы крайне плохо питаются и переживают мощный стресс, что является причиной обострения многих хронических заболеваний.

Диетолог Светлана Фус объяснила на своей странице в Facebook, каким должно быть питание в военное время и какие продукты обязательно нужно сейчас есть всем.

"Нужно сейчас наладить питание настолько, насколько это возможно в данных условиях, стараться питаться 3 раза в день", – советует специалист.

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Что обязательно нужно есть:

Фус утверждает, что в одном приеме пищи всегда должны быть: белки, жиры, углеводы.

Белки: яйца, курица, утка, индейка, любая рыба, консервы, тушенка.

Углеводы: любые каши, паста, хлеб, цельнозерновые хлебцы, спагетти.

Жиры: сало, орехи,любые растительные масла, сливочное масло, семечки.

Клетчатка, овощи: кабачков икра, любая консервация, квашеная капуста, огурцы, помидоры, баклажаны.

А также любая зелень и замороженные овощи, которые можно использовать для быстрого приготовления супов.

Фрукты: можно есть любые, а также сухофрукты и пастилу.

Организму также нужна глюкоза.

Не стоит забывать и о употреблении простой воды, суточная норма которой для взрослого человека – 1,5-2 литра.

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