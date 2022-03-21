Как нужно питаться во время войны: советы от Светланы Фус
В Украине уже 26-й день полномасштабной войны России против всего мирного народа Украины. В это очень тяжелое время многие украинцы крайне плохо питаются и переживают мощный стресс, что является причиной обострения многих хронических заболеваний.
Диетолог Светлана Фус объяснила на своей странице в Facebook, каким должно быть питание в военное время и какие продукты обязательно нужно сейчас есть всем.
"Нужно сейчас наладить питание настолько, насколько это возможно в данных условиях, стараться питаться 3 раза в день", – советует специалист.
Что обязательно нужно есть:
Фус утверждает, что в одном приеме пищи всегда должны быть: белки, жиры, углеводы.
Белки: яйца, курица, утка, индейка, любая рыба, консервы, тушенка.
Углеводы: любые каши, паста, хлеб, цельнозерновые хлебцы, спагетти.
Жиры: сало, орехи,любые растительные масла, сливочное масло, семечки.
Клетчатка, овощи: кабачков икра, любая консервация, квашеная капуста, огурцы, помидоры, баклажаны.
А также любая зелень и замороженные овощи, которые можно использовать для быстрого приготовления супов.
Фрукты: можно есть любые, а также сухофрукты и пастилу.
Организму также нужна глюкоза.
Не стоит забывать и о употреблении простой воды, суточная норма которой для взрослого человека – 1,5-2 литра.
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