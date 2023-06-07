Как обеззаразить питьевую воду дома в условиях войны: советы МОЗ

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как очистить питьевую воду в домашних условиях

После террористического акта России в Херсоне – подрыва Каховской ГЭС, город и практически все населенные пункты оказались на пороге экологической катастрофы. Вода из колодцев, придомовых скважин и рек может оказаться крайне опасной. Специалисты утверждают, что бактерии, вызывающие заболевание, длительное время живут и размножаются в воде. Воду категорически нельзя употреблять из таких источников. Ее нужно обязательно для начала очистить, это можно сделать даже самостоятельно в домашних условиях. 

Питьевая вода

Редакция FoodOboz делится советами от МОЗ, как правильно в домашних условиях очистить питьевую воду, чтобы она не принесла вреда организму. 

Как очистить воду в домашних условиях
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Важно: если вода имеет химический, бензиновый или другой неприятный запах, использовать ее запрещено! 

Перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху

1. Вода не должна быть окрашена

Посмотрите на воду в белой или прозрачной посуде на белом фоне. 

Как распознать опасную воду

2. Пена 

Наберите половину или 1/3 объема бутылки и интенсивно ее потрясите. Если на поверхности есть пена, такая вода не пригодна для потребления.

Какую воду категорически нельзя пить

3. Проверьте запах воды

Если есть химический, бензиновый, трупный или другой неприятный, подозрительный запах, воду запрещено использовать для питья и приготовления пищи.

Какую воду нельзя пить

Советы МОЗ, как правильно обеззараживать воду в домашних условиях: 

1. При помощи йода

Как йодом обеззаразить воду

2. При помощи активированного угля 

Активированный уголь для обеззараживания воды

3. Как обеззаразить воду кипячением 

Как кипятить воду, чтобы обеззаразить ее

4. Как обеззаразить воду активным хлором 

Активный хлор для обеззараживания воды

Также на OBOZREVATEL, почему нельзя готовить блюда на горячей воде из крана. 

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