После террористического акта России в Херсоне – подрыва Каховской ГЭС, город и практически все населенные пункты оказались на пороге экологической катастрофы. Вода из колодцев, придомовых скважин и рек может оказаться крайне опасной. Специалисты утверждают, что бактерии, вызывающие заболевание, длительное время живут и размножаются в воде. Воду категорически нельзя употреблять из таких источников. Ее нужно обязательно для начала очистить, это можно сделать даже самостоятельно в домашних условиях.

Редакция FoodOboz делится советами от МОЗ, как правильно в домашних условиях очистить питьевую воду, чтобы она не принесла вреда организму.

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Важно: если вода имеет химический, бензиновый или другой неприятный запах, использовать ее запрещено!

Перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху

1. Вода не должна быть окрашена

Посмотрите на воду в белой или прозрачной посуде на белом фоне.

2. Пена

Наберите половину или 1/3 объема бутылки и интенсивно ее потрясите. Если на поверхности есть пена, такая вода не пригодна для потребления.

3. Проверьте запах воды

Если есть химический, бензиновый, трупный или другой неприятный, подозрительный запах, воду запрещено использовать для питья и приготовления пищи.

Советы МОЗ, как правильно обеззараживать воду в домашних условиях:

1. При помощи йода

2. При помощи активированного угля

3. Как обеззаразить воду кипячением

4. Как обеззаразить воду активным хлором

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