Если вы хотите очень быстро вскипятить воду, но нет ни времени, ни электричества, в этом случаи вам просто понадобится кастрюля и соль.

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Кулинар поделился в Instagram простым лайфхаком, благодаря которому вы всего за 2 минуты вскипятите 500 мл воды.

"Влейте в кастрюлю воду – 500 мл, всыпьте соль – 1 ч. л. и поставьте на огонь. Подождите 2 минуты, вода очень быстро закипит", – отметил кулинар

"Стоит отметить, что вода без соли закипит в течении 3,5 минут! А если всыпать соль в теплую воду, вода закипит за 90 секунд!", – подытожил кулинар

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