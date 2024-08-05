Пока лето в самом разгаре, мы стараемся больше времени проводить на природе. Это могут быть прогулки в парке, или выезды на природу. Иногда во время такого отдыха можно позволить себе немного расслабиться на насладиться вкусом хорошего вина. Но как сделать так, чтобы вино, или другой напиток на пикнике были прохладными?

Видео дня

Оказывается, все просто. О том, как охладить вино без холодильника, рассказали в блоге cocktails в Instagram. Этот лайфхак также будет полезен при постоянных отключениях электроэнергии.

Благодаря этому совету понадобится всего 20 минут, лед и соль, чтобы любой напиток стал прохладным. На видео говорится, что следует положить лед в ведро и сделать в нем отверстие для бутылки. Далее вкладываем бутылку в вера и присыпаем вокруг нее солью. Единственное, что остается – это добавить еще немного льда сверху на соль. И уже через несколько минут ваш напиток будет охлажден.

Но если под рукой у вас нет нужного ведра, модно приобрести в супермаркете пакет льда и провести указанные выше манипуляции с бутылкой и солью непосредственно в самом пакете. К сожалению, такие рекомендации не подходят для дальних походов, ведь лед может достаточно быстро растаять.

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