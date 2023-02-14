Если после завтрака из обычного омлета вам все равно хочется есть – сделайте его более сытным. А именно – добавьте лаваш. Масса будет идеально держаться. К тому же, такой завтрак добавит энергии к самому обеду.

Идея приготовления омлета в лаваше опубликована на странице фудблогера Яны Бардич (yana_bardych) в Instagram.

Ингредиенты:

2 круглых лаваша (можно и не круглый, а квадратный, тогда 1 шт)

3 яйца

80 мл молока

зелень

сыр

специи – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца, добавляем к ним молоко, специи (как вариант – соль, перец, приправа к яичнице и гранулированный чеснок для аромата).

2. Мелко нарезаем зелень (петрушку, укроп, зеленый лучок) также добавляете к яично-молочной смеси и все хорошо перемешиваем.

3. Разогреваем сковороду, смазываем совсем немного маслом (если дадите многовато, то лаваш получится жирным) и кладем лаваш, сверху выливаем яично-молочную смесь, сверху накрываем еще одним лавашом. Если у вас не круглый, а обычный лаваш, то кладете его так же на низ, выливаете яично-молочную смесь и свисающими со сковородки краями, накрываете сверху.

4. Накрываем сковороду крышкой.

5. Обжариваем на чуть меньше, чем среднем огне, пока лаваш не подрумянится (точное время не буду говорить, потому что у всех разные плитки и скорость приготовления).

6. Переворачиваем и натираем сверху сыр, накрываем снова крышкой.

7. Омлет может немного "надуться" – это нормально.

8. Когда сыр расплавится и лаваш подрумянится с другой – омлет готов.