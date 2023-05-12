Как оригинально приготовить овсянку на завтрак: не просто серая каша

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
96
Как оригинально приготовить овсянку на завтрак: не просто серая каша

Для многих людей овсянка – это серая невкусная каша. Но этот полезный продукт просто нужно уметь правильно готовить, ведь он может быть даже лучше любых десертов. Финики, шоколад и орехи делают с овсянкой настоящее чудо.

Идея приготовления вкусной овсянки с шоколадом и финиками опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. После такого блюда вы еще долго будете ощущать сытость.

Как оригинально приготовить овсянку на завтрак: не просто серая каша

Ингредиенты:

  • 1 чашка овсянки быстрого приготовления
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  • 1 чашка измельченных грецких орехов
  • 1 чашка порезанных фиников
  • 1/2 ч.л.корицы
  • щепотка соли
  • 1/2 горячего растительного молока
  • 200 г черного шоколада
  • черешни или другие ягоды или фрукты

Способ приготовления:

Как оригинально приготовить овсянку на завтрак: не просто серая каша

1. Смешиваем овсянку, орехи, финики, корицу и соль.

2. Заливаем молоком, перемешиваем.

Как оригинально приготовить овсянку на завтрак: не просто серая каша

3. Перекладываем в форму для выпечки (по вашему вкусу прямоугольную или круглую) и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

4. Даем остыть запеченной овсянке до комнатной температуры.

Как оригинально приготовить овсянку на завтрак: не просто серая каша

5. Топим на водяной бане шоколад.

Как оригинально приготовить овсянку на завтрак: не просто серая каша

6. Равномерно размешиваем шоколад по поверхности запеченной овсянки, сверху выкладываем половинки ягод.

Как оригинально приготовить овсянку на завтрак: не просто серая каша

7. Ставим в холодильник до полного застывания шоколада.

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