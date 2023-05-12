Для многих людей овсянка – это серая невкусная каша. Но этот полезный продукт просто нужно уметь правильно готовить, ведь он может быть даже лучше любых десертов. Финики, шоколад и орехи делают с овсянкой настоящее чудо.

Идея приготовления вкусной овсянки с шоколадом и финиками опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram. После такого блюда вы еще долго будете ощущать сытость.

Ингредиенты:

1 чашка овсянки быстрого приготовления

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1 чашка измельченных грецких орехов

1 чашка порезанных фиников

1/2 ч.л.корицы

щепотка соли

1/2 горячего растительного молока

200 г черного шоколада

черешни или другие ягоды или фрукты

Способ приготовления:

1. Смешиваем овсянку, орехи, финики, корицу и соль.

2. Заливаем молоком, перемешиваем.

3. Перекладываем в форму для выпечки (по вашему вкусу прямоугольную или круглую) и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

4. Даем остыть запеченной овсянке до комнатной температуры.

5. Топим на водяной бане шоколад.

6. Равномерно размешиваем шоколад по поверхности запеченной овсянки, сверху выкладываем половинки ягод.

7. Ставим в холодильник до полного застывания шоколада.

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