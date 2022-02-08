Как оригинально украсить обычные котлеты: идеи от Татьяны Литвиновой
Котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, основой классического варианта которого является мясо или рыба, лук, чеснок, хлеб и специи. Готовят их по-разному, жарят просто на сковороде, а также запекают в духовке и подают как в обычные, так и праздничные дни.
Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных рыбных котлет на пару, но самое главное – показала, как их красиво украсить перед подачей.
Советы от кулинара:
1. Сформируйте котлеты и выложите их на доску.
2. Сверху на котлеты положите вилки.
3. Возьмите сито.
4. Специи: куркума и сладкая молотая паприка.
5. Просейте на котлеты специи через сито.
6. Уберите вилки, котлеты переложите на противень и отправьте в духовку.
7. Готовые котлеты переложите на подходящую посуду, присыпьте немного зеленью на свой вкус.
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