Как оригинально украсить обычные котлеты: идеи от Татьяны Литвиновой

Котлеты – очень сытное и вкусное блюдо, основой классического варианта которого является мясо или рыба, лук, чеснок, хлеб и специи. Готовят их по-разному, жарят просто на сковороде, а также запекают в духовке и подают как в обычные, так и праздничные дни.

Кулинар Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусных рыбных котлет на пару, но самое главное – показала, как их красиво украсить перед подачей.

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Советы от кулинара:

1. Сформируйте котлеты и выложите их на доску.

2. Сверху на котлеты положите вилки.

3. Возьмите сито.

4. Специи: куркума и сладкая молотая паприка.

5. Просейте на котлеты специи через сито.

6. Уберите вилки, котлеты переложите на противень и отправьте в духовку.

7. Готовые котлеты переложите на подходящую посуду, присыпьте немного зеленью на свой вкус.

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