Кофе – это тот продукт, который легко подделать. Особенно молотую или растворимую. Недобросовестные производители смешивают дорогие сорта с более дешевыми. Также кладут цикорий, злаки, корнеплоды или орехи. Связано это со стоимостью: использование дешевого сырья значительно снижает стоимость процесса производства.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как отличить качественный кофе от подделки. Это вам поможет сделать 5 основных характеристик.

Как отличить настоящий кофе от поддельного

Ознакомьтесь с составом на упаковке

В составе качественного кофе не должно быть никаких добавок. Также обращайте внимание на происхождение, ведь именно качественный кофе растет в Южной и Центральной Америке – Бразилия, Гватемала, Коста-Рика.

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Наличие сертификации

Качественный кофе должен быть изготовлен по определенным стандартам качества. Поэтому обратите внимание на наличие соответствующих сертификатов. К примеру, Fair Trade или органический сертификат.

Вкус

Кофе может иметь фруктовые, шоколадные и ореховые ноты. И если вы чувствуете подозрительно искусственный вкус – это может свидетельствовать о том, что кофе поддельный,

Качество зерна

Зерна качественного кофе должны быть равномерно обжареные. Они цельные и имеют приятный блеск. Если же ваш кофе поврежден или очень темный – это признак подделки.

Низкая цена товара

Как правило, действительно качественный кофе не очень дешевый. Насторожить также сомнительный внешний вид упаковки и отсутствие информации о происхождении зерен.

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