Как отличить сыр от сырного продукта: 3 простых правила

В преддверии великого праздника Пасхи мы уже сейчас задумываемся над тем, что же приготовить и, что вкусного купить к столу. И, конечно же, как обойтись без ароматного твердого сыра? Правильно – не нужно отказываться от него, а выбрать самый лучший. Но помните, что часто недобросовестные производители называют "сыром" просто "сырный продукт", который отличается от настоящего.

Редакция FoodOboz разобралась, как же точно отличить подделку от сыра, вот несколько советов и вам, на что обязательно нужно обратить внимание.

Разные виды сыра. Источник: pexels.com

Внешние признаки:

Настоящий, хороший сыр не должен крошиться, если так произошло – не употребляйте его, так как это точно смесь сухого молока, пальмового масла и красителей. "Дырявость" сыра определяет его качество, это факт. Если же он имеет идеально гладкую текстура, среди сыроедов считается, что признак подделки. Запах. Он не должен быть резким, кислым, "забит" специями или например, травами или орехами. Настоящий твердый сыр имеет основной – приятный, молочный запах, который слышится первым.

Ну и, конечно же, качественный твердый сыр не может быть дешевым. Да, дешево стоит только подделка.

Обязательно обратите внимание на состав!

Настоящий сыр имеет приятный молочный запах. Источник: pexels.com

Состав настоящего сыра ограничивается:

закваской молочнокислых микроорганизмов

молоком

сычужными ферментами или другими молокосвертывающими препаратами животного происхождения.

Как выбрать сыр. Источник: pexels.com

Но, если на этикетке продукта присутствует вот эти составляющие, не сомневайтесь, это точно – сырный продукт:

соя

пальмовое, кокосовое или другое растительное масло

сухое молоко

консерванты, стабилизаторы, красители и другие пищевые добавки

заменители вкуса

Еще обратите внимание на то, если при нарезке продукта на ноже остается мажущая консистенция – это верный признак того, что сыр точно сделан из сухого молока.

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